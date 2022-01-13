日本零售店「唐吉訶德」忠孝新生店20日開幕 光華商場周遭更熱鬧！

唐吉訶德「忠孝新生店」插旗光華商場商圈的「希望廣場」大樓，並於1月20日開幕。（圖/Goolge Maps） 唐吉訶德「忠孝新生店」插旗光華商場商圈的「希望廣場」大樓，並於1月20日開幕。（圖/Goolge Maps）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）日本知名連鎖零售店「驚安殿堂 唐吉訶德」將在台二度展店！其「DON DON DONKI 忠孝新生店」將插旗光華商場商圈的「希望廣場」大樓，並於1月20日開幕。

「驚安殿堂 唐吉訶德」去年初在台灣西門町開設第一家海外店舖，引發大批民眾排隊朝聖，12日唐吉訶德宣布2號店將在1月20日上午10時正式開幕，店鋪名為「DON DON DONKI 忠孝新生店」。

根據台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司，忠孝新生店只有單一樓層，位在全球人壽興建的「希望廣場」大樓地下一樓。面積1540平方公尺，同樣為24小時經營模式，商品種類囊括食品、水果、鮮魚、肉品、蔬菜、飲料、化妝品與雜貨等。

另有媒體指出，忠孝新生店將首度加入四種專櫃攤位，包含MOCCHI-MOCHI、彩食健美、稻荷壽司玉屋及和牛串近藤，為消費者提供日本道地的國民美食，像是現烤日式糰子、現烤和牛串，和使用日本新鮮水果製成的大福等。

店鋪資訊方面，忠孝新生店地址為在台北市中正區八德路一段55號地下一樓，捷運板南線或中和新蘆線的「忠孝新生站」一號出口 步行約5分鐘可到達，停車位與園區共用，有388台汽車位、168台機車位​。