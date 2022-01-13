新北首創社大聯合線上小旅行開展 12條路線歡迎民眾一起上雲端接地氣

疫情改變了民眾的生活，新北市教育局攜手12所社區大學，首創社區大學聯合線上小旅行，打造「土生—12種與地方的關係」12場地方小旅行路線，跨越時空邀請市民深度走讀社區中的自然人文大小事，活動自即日起至2月28日，民眾只要跟著社大一起線上走讀並填寫心得回饋單，就有機會獲得在地的特色小禮。
新北市長期建構在地知識學，型塑「整個社區都是我的教室」學習氛圍，12所社大分別規劃地方學小旅行路線，位於都會區的永和及中和社大從雙和母親河瓦磘溝出發，尋訪枋寮街等歷史遺跡，並認識社區居民共同打造的木作小公園、社區美術館等驚喜空間；新莊社大跟著在地阿雄回顧山林水源地匯入貴子坑溪的變遷，穿梭他追捕斑文鳥、畫眉、果子狸與穿山甲的童年，找尋草埤土地公被汙水淹沒的記憶，用硬派的方式說著柔軟的鄉土情懷；板橋社大進行一場以浮洲在地生活記憶為主題的導覽，並分享由講師、校園及社區共同設計的浮洲桌遊，讓民眾認識浮洲在地生活及後戰爭文化。
三重社大由秀英花的孕育，一路淺說漫談當年車路頭街的三重埔及碧華布街；新店崇光社大由居民高肖梅及紀淑和講師，分享從小居住在中央新村最懷念的回憶，並揭開中央新村的神秘面紗，還有其他眷村聚落的形成。遠離塵囂來到三峽老街，三鶯社大帶學員品嚐著專屬三峽碧螺春，親手製作藍染的布製品、漫步在李氏聚落的巷弄間；汐止社大告訴你汐止為什麼舊稱「水返腳」，又是如何成為平溪、石碇、瑞芳的產物集散地。
樹林社大探訪後村圳及建國公園的前世今生；林口社大以「大眾爺巡狩遶境」為視角，線上踩街見證老林口的狂歡與日常；淡水社大訴說清水巖祖師爺廟大顯佛力，庇佑軍民於中法戰役中成功，又揭開傳統餅舖互有著傳承的關係；蘆荻社大與蘆荻社區文化中心積極推動三蘆島博物館，跟著古厝主人揭開蘆洲八角樓的神秘面紗，聆聽三重百年彈棉被傳承者，訴說產業變遷底下傳承的故事。
總策劃的蘆荻社區大學劉珈妮執行長表示，「土生」意喻人們的活動是從土地生長出來，再相互交織發展的文化樣貌。社區大學也是從地方土壤生長的一份子，因應各地特性發展出不同樣態，因此每個社大的小旅行都具有獨特性，土生計畫由許多工作者、師生共同參與設計，期待透過線上展覽與民眾共同學習地方知識。
張明文局長表示，新北市社區大學最早成立迄今已逾20年，保留了社區大學以行動關心公共事務並喚起公民意識的傳統，地方知識學也一向是社區大學發展重心。透過社區大學以最「接地氣」的小旅行推動地方學共學，首創將小旅行及成果展延伸至雲端，讓更多民眾認識自身與居住土地之間的連結，領略更具深度的新北市。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供