新北首創社大聯合線上小旅行開展 12條路線歡迎民眾一起上雲端接地氣

疫情改變了民眾的生活，新北市教育局攜手12所社區 大學，首創社區大學聯合線上小旅行，打造「土生—12種與地方的 關係」12場地方小旅行路線， 跨越時空邀請市民深度走讀社區中的自然人文大小事， 活動自即日起至2月28日，民眾只要跟著社大一起線上走讀並填寫心得回饋單，就有機會獲得在地的特色小禮。

新北市長期建構在地知識學，型塑「整個社區都是我的教室」 學習氛圍，12所社大分別規劃地方學小旅行路線，位於都會區的永 和及中和社大從雙和母親河瓦磘溝出發，尋訪枋寮街等歷史遺跡， 並認識社區居民共同打造的木作小公園、社區美術館等驚喜空間；新 莊社大跟著在地阿雄回顧山林水源地匯入貴子坑溪的變遷， 穿梭他追捕斑文鳥、畫眉、果子狸與穿山甲的童年， 找尋草埤土地公被汙水淹沒的記憶， 用硬派的方式說著柔軟的鄉土情懷；板橋社大進行一場以浮洲在地生 活記憶為主題的導覽，並分享由講師、 校園及社區共同設計的浮洲桌遊， 讓民眾認識浮洲在地生活及後戰爭文化。

三重社大由秀英花的孕育， 一路淺說漫談當年車路頭街的三重埔及碧華布街；新店崇光社大由居 民高肖梅及紀淑和講師，分享從小居住在中央新村最懷念的回憶， 並揭開中央新村的神秘面紗，還有其他眷村聚落的形成。 遠離塵囂來到三峽老街，三鶯社大帶學員品嚐著專屬三峽碧螺春， 親手製作藍染的布製品、漫步在李氏聚落的巷弄間；汐止社大告訴你 汐止為什麼舊稱「水返腳」，又是如何成為平溪、石碇、 瑞芳的產物集散地。

樹林社大探訪後村圳及建國公園的前世今生；林口社大以「 大眾爺巡狩遶境」為視角，線上踩街見證老林口的狂歡與日常；淡水 社大訴說清水巖祖師爺廟大顯佛力，庇佑軍民於中法戰役中成功， 又揭開傳統餅舖互有著傳承的關係；蘆荻社大與蘆荻社區文化中心積 極推動三蘆島博物館，跟著古厝主人揭開蘆洲八角樓的神秘面紗， 聆聽三重百年彈棉被傳承者，訴說產業變遷底下傳承的故事。

總策劃的蘆荻社區大學劉珈妮執行長表示，「土生」 意喻人們的活動是從土地生長出來，再相互交織發展的文化樣貌。 社區大學也是從地方土壤生長的一份子， 因應各地特性發展出不同樣態， 因此每個社大的小旅行都具有獨特性，土生計畫由許多工作者、 師生共同參與設計，期待透過線上展覽與民眾共同學習地方知識。

張明文局長表示，新北市社區大學最早成立迄今已逾20年， 保留了社區大學以行動關心公共事務並喚起公民意識的傳統， 地方知識學也一向是社區大學發展重心。透過社區大學以最「 接地氣」的小旅行推動地方學共學， 首創將小旅行及成果展延伸至雲端， 讓更多民眾認識自身與居住土地之間的連結， 領略更具深度的新北市。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供