中華電信：「福虎升Phone新春大禮包」雙重送 購機申辦精采5G指定方案享逾價值萬元優惠

中華電信推出「 111年農曆春節-福虎升Phone新春大禮包」， 即日起至2月28日止，購買iPhone 13、12系列及指定Android 5G機型，搭配精采5G月繳999元(含)以上方案(租期24/ 30/36/48月)，享購機折價、商品購物金、 Hami商城購物折價券等價值超過7千元優惠。 此外還可加碼獲價值超過3千元的「5告厚禮同享包」， 免月租優惠Hami Video影劇館6個月、Hami 雲端遊戲1個月、AR動滋動x Uniigym 2個月、HTC Viveport Infinity Vista 3個月、樂客導航王TM版12個月等5項5G優質應用服務。

中華電信表示，「福虎升Phone新春大禮包」再加「5告厚禮同享包」， 購機申辦5G，將送上價值超過萬元好康，及享受國內唯一榮獲雙國際權威機構認證的5G網速， 以及最多元精彩的5G視聽娛樂服務。

「福虎升Phone新春大禮包」不分手機陣營皆享優惠， 多款Android 5G熱門機型Samsung Galaxy Z Fold 3、Sony Xperia 5 III、ASUS Zenfone 8系列、OPPO Reno 6系列、vivo X70、Xiaomi 11T系列及realme GT大師版8G/256G等， 購機搭配精采5G指定月繳方案折價2,000元，再贈「HTC Vive Flow」或「XRSPACE MANOVA」等VR設備購物金2,000元。

果粉購機iPhone 13、12系列搭配精采5G指定月繳方案， 享Apple購物金2,000元，可折抵Apple Watch、iPad全機型、AirPods Pro、HomePod mini、AirTag四件組等商品； 若搭配指定iPhone舊換新加碼折2,000元，合計4, 000元優惠輕鬆入袋。

春節大方送，參加「福虎升Phone新春大禮包」活動， 中華電信再贈Hami市集、 神腦生活及SuperBuy三大商城折價券3,100元， 登錄Hami Pay App即可領券使用，年前採購生活用品、生鮮食材、3C家電， 搭配Hami Point點數。