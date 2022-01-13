加速！每4分20秒1人罹癌 大腸癌連14年居台灣人罹癌之首

（台灣英文新聞／ 醫藥組 綜合報導）國民罹癌加速！衛福部國民健康署今（13）日公布最新108年癌症登記報告，新發癌症人數逾12.1萬人，較107年增加逾5千人，平均每4分20秒就有1人罹癌，較107年快轉11秒！

此外，大腸癌連續14年盤據十大癌症榜首，國健署副署長賈淑麗表示，因人口老化快速及肥胖等不健康生活型態，癌症發生人數預計仍將持續上升。

最新報告數據顯示，108年癌症發生年齡中位數為64歲，與107年相比，主要癌症如口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌及子宮體癌中位數多1歲，子宮體癌多1歲。

十大癌症排行無變動，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。

男性新發癌症人數為6萬4109人，108年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口345.4人，較107年增加4.1人。108年男性肝癌發生率向前遞增一位，十大癌症發生率依序變動為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽） 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

女性新發癌症人數為5萬7145人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.7人，較107年增加8.0人。女性標準化發生率順位為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子癌宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。乳癌連17高居榜首，肝癌和子宮體癌順序互換。

十大癌症標準化發生率男女有所差異。男性口腔癌、食道癌分生率為女性的11.4倍與15.8倍。研究指出，嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，罹患上消化道（口腔、咽、喉、食道）癌症風險增加5倍，若檳榔、菸、酒都使用，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。