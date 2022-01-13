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新冠肺炎衝擊　美國面臨40年來罕見高通膨

足以代表全球前30大經濟體的經濟合作暨發展組織(OECD)指出，與2020年的11月同期相比，大部分會員國都正經歷25年來最嚴重的通膨，世界銀行(WB)的數據也顯示，全球物價面臨2008年以來最快的漲幅。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/01/13 18:03
示意照 (路透) 

示意照 (路透) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在疫情影響之下，儘管政府試圖將通貨膨脹控制在2%，美國仍面臨40年來最嚴重的通貨膨脹，與2020年同期相比，已創下連續三個月通膨率突破6%的紀錄，對民生經濟產生重大的衝擊。

去(2021)年12月美國通膨率已高達7%，上一次達到這麼高的通膨水平已是1982年的時候，高通膨帶來的變化明顯，房價漲了4.1%、生活雜貨物價漲了6.5%，遠高於過去10年的平均1.5%。勞動部新公布的報告則顯示，能源價格雖在去年底經歷去年4月以來第一次下跌，約小跌0.4%，在近日又再次開始回升。

事實上，這次的通貨膨脹並非美國自己的問題，在全球各地都受到一定程度的衝擊。足以代表全球前30大經濟體的經濟合作暨發展組織(OECD)指出，與2020年的11月同期相比，大部分會員國都正經歷25年來最嚴重的通膨，世界銀行(WB)的數據也顯示，全球物價面臨2008年以來最快的漲幅。

而在全球同時受到高燃油價格與高漲的食物價格所苦之時，美國因為政府針對疫情的補助款，以及家庭將無法旅遊的開支花費在購買家具上，產生了擴大的內需，物資的短缺將通膨推上反常的高峰。

經濟學家本來期待疫情逐漸趨緩能讓通膨狀況回穩，然而生產線持續的產能不足與新變種的出現讓這個期待落空，物價仍穩定的持續上升，富國銀行集團 (Wells Fargo)的經濟學家Sarah House坦言，勞工短缺與高漲的薪資，將讓通貨膨漲的態勢很難隨著疫情自然平息。

美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell) 已承諾將調升利率以控制通膨率，不過他也警告，這些都只是短期因應手段，要是中國供應鏈因Omicron的封鎖依舊持續，仍難以從根本上解決問題。
美國
通膨
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Omicron
供應鏈
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