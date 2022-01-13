【口罩要戴好！】最新研究：COVID病毒暴露20分鐘 傳染力降90%

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）根據新冠肺炎病毒傳播力最新研究，發現其暴露在空氣中後20分鐘，傳染力僅剩10%，彰顯在公共場合保持社交距離和戴口罩的重要性。

布里斯托大學（Bristol University）氣膠研究中心（Aerosol Research Centre）做出的最新研究指出，新冠肺炎病毒絕大部分感染力是在曝光於空氣後的頭5分鐘就喪失，20分鐘內感染力則會減少90%，而最大的暴露風險是靠近他人的時候。

研究報告主要作者瑞德（Jonathan Reid）說「如果我今天在酒吧跟朋友吃午餐，主要的風險可能是我把病毒傳給朋友，或者我朋友會把病毒傳染給我，而不是被餐廳另一端的客人給傳染的。」

這份報告也針對空氣中濕度對病毒傳播力的影響進行研究，當濕度低於50%，像是乾燥的辦公室，病毒的感染力會在5秒鐘內掉約一半，之後感染力下滑速度會更慢更穩定，並在接下來5分鐘再減少19%。

當濕度達90%時，像是在蒸氣室或淋浴間，病毒感染力下滑速度較慢，5分鐘後仍有52%的粒子具傳染性，20分鐘過後會降到約10%。20分鐘後環境溼度的不同對於傳染力的減少影響都差不多。

布里斯托大學的研究使用了新的儀器，讓他們能生產許多極小、帶有病毒的微粒，並平穩地讓粒子飄浮於兩個電子環之間，是首度有人可精確模擬呼氣的氣溶膠狀態。

透過該儀器，研究人員能在短則5秒鐘、長則20分鐘的間距中，同時密切控制周圍環境的溫度、濕度與紫外光線密度。然而這項研究發現溫度不會影響病毒感染力，這和當初許多專家認為天氣越熱，病毒越不容易傳染的概念有所不同。