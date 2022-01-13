中壢聯邦銀行群聚增至14人•公告停業至1/14　台灣指揮中心發簡訊•緊急採檢3013民眾

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中壢聯邦銀行健行分行群聚案今（13日)再增2例確診，目前累計已14人染疫。聯邦銀行今天公告，健行分行將持續暫停營業至14日，請客戶前往鄰近服務據點辦理業務。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃園市政府證實，桃機疫情相關居服員（案17472）赴聯邦銀行健行分行洽公後3名接觸者確診。指揮中心12日晚間公布，這家銀行又新增9名員工確診，13日早又新增2例，累計14人確診。

聯邦銀行12日原公告，健行分行12日暫停營業1天，今日恢復營運，但隨著群聚感染擴大，今早緊急在官網表示，為保障客戶權益，今天、明天（14日）也暫停營業，請客戶至鄰近服務據點辦理業務，如內壢分行、北中壢分行及南桃園分行。

中央流行疫情指揮中心今公布，銀行群聚新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人染疫，加上最早的3例, 總計有14人確診。防疫團隊緊急採檢3013名洽公民眾。

指揮中心指揮官陳時中今下午疫情記者會中說明，桃園中壢聯邦銀行健行分行今天新增11人確診，包含昨天晚間臨時公布的9名行員，還有今天上午新公布的1名行員、1名行員家人，這起銀行群聚已有14人確診。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，在社區中持續擴大，指揮中心昨天下午在疫情記者會中公布，桃機疫情相關染疫居服員（案17472）日前赴中壢聯邦銀行健行分行洽公，導致3名行員確診，今天確診病例持續增加。

陳時中說明，據最新疫調，桃機群聚案相關的染疫居服員赴聯邦銀行健行分行當天，由承辦行員（案17630,關聯圖如下）負責接洽，透過銀行內部監視器發現，居服員在銀行處理業務時，曾為講電話多次拉下口罩。

此外，聯邦銀行健行分行員工在1月7日曾在一家西餐廳辦尾牙，這一家餐廳員工已全部匡列居家隔離，同時正在調查當天用餐的人員。

衛生單位昨已派人赴銀行進行調查，染疫職員同住家人匡列59人，已全數送往集中檢疫所，至於其餘未染疫職員家人則採取預防性隔離5天。

另外，陳時中說，已透過實聯制系統，發送3013封簡訊給在可能傳染期間赴銀行洽公民眾，主動召回採檢，預計今天下午在銀行附近加開2處採檢站，希望有活動使得民眾儘速採檢；部分銀行職員個案家中有在學孩童，已有6間學校暫時停課。

另外，與桃機疫情相關的染疫居服員，可傳染期間曾有社區活動史，中央流行疫情指揮中心今天公布，居服員（案17472）的乾妹妹（案17507, 關聯圖如下）的2名家人在居家隔離時陸續出現症狀，經採檢均確診。

據指揮中心統計，加上今天新增居服員乾妹妹的2名家庭接觸者，至今累計55人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘54例暫列群聚。

另一方面，桃園市長鄭文燦今天表示，聯邦銀行健行分行群聚案再增2人確診，累計14人確診，匡列3013名洽公民眾採檢；分行員工年終聚餐的餐廳先行停業，匡列108名員工、當天客人採檢。

鄭文燦表示，經連夜疫調匡列，這名行員的9名家人和檢驗陰性的17名行員，都送往集中檢疫所隔離，相關人等共76人被隔離；檢驗陰性的行員家人，也要進行預防性居家隔離。

鄭文燦表示，經清查健行分行的洽公民眾，在4日到11日之間，開戶民眾有22人，有簡訊實聯制到分行洽公民眾有576人，有直接交易人數有2415人，因此最大人數為3013人，這3013人都會匡列採檢。

鄭文燦說，經疫調顯示，分行員工年終在某餐廳有聚餐，已針對餐廳停業；餐廳有26名員工，當日在餐廳其他包廂用餐客人有82人，一共108人進行第一輪匡列，後續也會再擴大。

中央社引述鄭文燦表示，感染源頭的居服員，是在4日到分行開戶，時間約1小時。

鄭文燦表示，由於個案中有同住家人在學校念書，桃園市今天針對6所學校、1間補習班預防性停課一天，等採檢結果出來，同住家人是陰性才會復課；昨天已針對分行周邊消毒，今天會擴大到後站的8個里。

鄭文燦也說，針對桃園市國小、附幼明天開始提前放寒假部分，期間若有戶外教學跟畢業旅行就停辦，若是今明2天行程，可不參加、也要退費，會協助學校相關解約作業、不轉嫁給家長；如果疫情擴大，國中跟高中的部分會進行滾動式檢討。