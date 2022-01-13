【更新】1/13台灣新增本土14例集中聯邦銀行 境外移入51例美國過半、1例死亡

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布1月13日疫情現況。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心記者會直播） 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布1月13日疫情現況。（圖／翻攝自中央流行疫情指揮中心記者會直播）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。陳時中指出，今日新增主要集中在桃園聯邦銀行間行分行，今天14例本土個案中，10例為銀行員工、1例為家人、1例為仁愛醫院個案，其他兩例為居隔期間檢測出來的個案。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月12日。

今日新增1例死亡個案(案16906)，為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，今年1月9日死亡。陳時中表示，返台當時已有插管情形。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,624例確診，851例死亡個案。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。