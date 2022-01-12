【農界楷模】新北市三峽區農會張永巨總幹事　登年度百大MVP經理人

第14屆「臺灣百大MVP經理人」名單公布，本市三峽區農會張永巨總幹事以積極提升三峽區農友種植技術，以及大力推動在地農業發展與農特產品銷售等卓越功績，榮獲百大MVP經理人「行銷創新」獎。

三峽區農會總幹事張永巨榮獲第14屆「臺灣百大MVP經理人」（新北市農業局）

臺灣百大MVP經理人選拔於2008年首度開辦，由經理人月刊每年於各行業及職位中，評比出100位於工作崗位上為組織和團隊做出關鍵貢獻的傑出經理人給予肯定。張永巨總幹事長期致力於開創新事業，以在地碧螺春打造獨特碧螺春千層蛋糕及碧螺春細麵，並獲選2020年臺灣農漁會百大精品；張永巨總幹事亦積極為農友創造新通路，除創立在地銷售平台「鮮農直賣所」，月營業額突破250萬元，110年度更因應疫情，推出線上農特產品行銷「三峽納涼祭」，將三峽人氣農產品「茶葉、綠竹筍、蜂蜜」以線上通路推廣，以及配合農業局「美味農業得來速」政策，推出防疫零售小舖及防疫蔬菜箱、小農便當等線上團購熱銷商品。

同時張永巨總幹事大力推動農業創生，輔導農友於竹林下種植大菁，製成三峽招牌「藍染」原料，不僅充分發揮林下經濟，也為三峽百年產業增值，並設立新北青農聯誼會三峽分會，凝聚三峽地區青農力量，更於農會成立植物醫院，聘請臺灣大學專業研究員駐點替農民服務。優秀領導力加上獨到經營策略，讓張永巨總幹事成為全臺共計441家農漁會中第一、也是唯一獲得該獎項的農漁會總幹事。

三峽區農會張永巨總幹事表示，服務農友及民眾是農會的天職，身為農會總幹事更要謹記在心，要盡力替農友行銷產品、解決困難，讓農友能無後顧之憂安心耕作，同時也要替民眾的健康把關，提供高品質的農產品給消費者。本次獲獎是三峽區農會團隊的肯定，未來更要繼續努力，替農友及民眾創造更多福祉。

新北市農業局長李玟表示，隨著環保與健康意識逐漸抬頭，許多企業開始響應綠色責任及永續發展目標，民眾更重視健康樂活的觀念，因此農業發展除了努力提高產量、產值，也應該在環境、身體及心靈健康中取得平衡，因此農業局邀請市民朋友們一起推廣綠色消費，支持有機、友善農產及在地農產，降低碳排放，創造健康好生活。