文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界

文化部駐紐約台北文化中心攜台灣31支藝術團隊參加美國表演藝術專業人士協會年會「虛擬博覽會」。示意圖為告白熾造鄭皓編舞演出的「觸底的形色」彩... 文化部駐紐約台北文化中心攜台灣31支藝術團隊參加美國表演藝術專業人士協會年會「虛擬博覽會」。示意圖為告白熾造鄭皓編舞演出的「觸底的形色」彩排照。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 文化組 綜合報導）為期六天的美國表演藝術專業人士協會年會「虛擬博覽會」於10日舉辦，文化部駐紐約台北文化中心傾力推廣31支台灣團隊及4大表演場館，積極為我國藝界尋求國際合作機會。

中央社報導，表演藝術專業人士協會（APAP）為美國最具規模的表演藝術組織，每年1月在紐約市舉辦年會。今年會期為10日到15日，因疫情影響，今年年會僅以線上方式進行。

紐文中心因應疫情以及當代趨勢，數月來致力於將紙本文宣資料數位化，包含團隊基本簡介、實績以及未來主打巡演作品與邀演條件介紹，以利國際策展人快速認識團隊與作品重點。

紐文中心透過將各團體及場館資料置入大會虛擬攤位，同與會者互動。此外，各團隊與場館也共同打造台灣表演團隊藝術數位名片，作為與國際藝文人士溝通的最佳媒介。

紐文中心主任張惠君表示，紐文中心在北美的第一線不放棄任何一個曝光機會，「積極將台灣表演藝術後疫情的新面貌帶到世界舞台亮相。」

本屆共有雲門舞集、布拉瑞揚舞團、黃翊工作室、驫舞劇場、告白熾造等31支表演藝術團隊，及國家表演藝術中心的國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、台北表演藝術中心參與APAP「虛擬博覽會」（Virtual EXPO Hall）。