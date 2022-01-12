新北友善校園、生命教育獲獎校數人數全國第一　發行品德桌曆創意宣導

新北市於110年度在全國推動友善校園及生命教育工 作成效卓越，獲獎數均為全國之冠，今(12)日於巿政會議獻獎受 到巿長侯友宜高度肯定，同時感謝各學校在營造溫馨友善校園的努力 付出。

教育局表示，在教育部友善校園獎部分，新北巿獲獎數高達10項蟬 聯全台之冠。雙峰國小及坪林實驗國民中學2所學校獲得卓越學校殊 榮，友善校園獎中全國傑出導師共4位，分別是沙崙國小許惠卿老師 、光復國小陳盈惠老師、福和國中施妙旻老師、 淡水商工莊耿惠老師，獎項全由新北市獨得。另有頂溪國小學務主任 黃鐙寬，永和國中訓育組長翁敏甄榮獲傑出學務人員肯定、 復興國小輔導組長應雅鈴榮獲傑出輔導人員獎， 輔諮中心國小輔導教師督導葉霜則榮膺全國唯一的傑出行政人員殊榮 。

在執行生命教育工作部分，新北巿在全國7所生命教育特色學校獲獎 名單中占有5校，分別是新店高級中學(高中組)、柑園國中(國中 組)，及頂溪國小、坪林國小、吉慶國小三所(國小組)。全國7位 獲獎績優人員也有興穀國小黃書卿主任、江翠國小曾慶瓏主任、 忠孝國中張巧伶老師、淡水商工邱志鴻老師，以及全國唯一優秀行政 人員柑園國中江明泱校長共5位，是全國最大贏家。

坪林實中歐志華校長分享學校獲獎經驗，她表示推動品德與生命教育 ，結合課程教學、行政活動與班級經營， 以茶道陪學生看見生命價值，友善空間因茶香而遠播。 淡水商工邱志鴻老師則是帶領特教學生參與特殊奧運活動培訓， 以勇敢嘗試，爭取勝利的精神鼓勵學生，去年也同時榮獲全國SUP ER教師殊榮。

教育局表示，品德教育是奠定優質教育的基礎， 新北學校深耕友善校園及生命教育，校校展現特色活動及課程。去( 110)年與美感細胞設計團隊攜手合作形塑校園有品文化， 繼榮獲金點設計獎年度最佳設計獎之品德聯絡簿後， 更推出具有設計感與文青風，依據12個品德德目設計月月有主題的 品德桌曆。透過插畫設計具體化抽象的品德德目， 不僅拓展學生的思辨能力，更深化美感素養， 甫亮相就獲得許多人的喜愛。透過桌曆每學習階段的品德實踐重點， 從每日宣導及落實於日常生活中，完整呈現新北品德教育之內涵。