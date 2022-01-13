〈時評〉朱立倫和國民黨陷入惡性循環

國民黨智庫「國家政策研究基金會」12日舉行「後疫情下的策略」論壇，智庫董事長朱立倫（左2）、副董事長張善政（右2）等人出席。中央社 國民黨智庫「國家政策研究基金會」12日舉行「後疫情下的策略」論壇，智庫董事長朱立倫（左2）、副董事長張善政（右2）等人出席。中央社

從四大公投案，再到中二補選、罷昶案，國民黨連三敗， 更連續重挫黨主席朱立倫的領導威信， 而他為了鞏固自己在黨內的權力，在可預見的將來， 將會與黨內派系、地方勢力更加妥協， 此舉卻是讓自己和國民黨陷入惡性循環。

國民黨自從四大公投案遭到封殺後， 黨內和藍營支持者都急著找戰犯， 在公投前沒有正式表態的新北市長侯友宜，成為被追討的首要對象， 隨後，在中二補選、罷昶案雙雙失利，一時之間，成為眾失之的， 朱立倫反而取代侯友宜，變成黨內攻訐的主要目標。

朱立倫會掉入危機，不是沒有原因，在補選、罷免結果出爐後， 朱立倫第一時間消失，沒有出面承擔責任，已經犯了眾怒，沒想到， 文傳會主委兼國民黨發言人凌濤在敗選記者上卻強調， 朱立倫主席上任三個月又四天以來，承擔、承接了罷免案、公投案、 補選案等過去的框架跟任務。

言下之意，凌濤一刀切割，將這些全部推到前任黨主席身上。 若說四大公投、罷昶案就算了， 中二補選是在朱立倫黨主席任內提名， 顏寬恒敗選怎會和朱立倫完全沒關係呢？ 其實朱立倫若是當晚站出來承擔所有責任， 黨內絕對能體諒是大環境造成，反倒是朱立倫的態度、 中央黨部的卸責，惹惱了許多人。

因此，黨內不少人士將矛頭指向朱立倫，甚至要他請辭下台負責， 眼看火燒到自己頭上，朱立倫第二天才正式回應敗選的問題。 但為時已晚，朱立倫的領導威信已經明顯受到重挫， 權力也直接受到挑戰。

朱立倫想要重建自己的黨內地位， 甚至是拿到黨內參選總統的入場券， 最重要的是今年底的縣市長選舉，唯有贏得多數縣市， 才能鞏固自己的聲勢，然而這場選舉前， 朱立倫仍必須先撐過提名這一關。

國民黨有不少地方派系，提名過程勢必會相互角力， 偏偏此時的朱立倫已是弱勢黨中央，勢必要倚賴黨內其他勢力、 地方派系的力量，才能避免不讓自己陷入跛腳， 可以預見的接下來這一年，他會更緊密與地方勢力連結， 降低砲口朝內的機會。

可是，中二補選的結果， 卻是意味著社會多數人不認同傳統的地方派系， 朱立倫若愈和這些人妥協，恐怕只會讓國民黨愈陷愈深， 離社會期待愈來愈遠。