〈時評〉朱立倫和國民黨陷入惡性循環

從四大公投案，再到中二補選、罷昶案，國民黨連三敗，更連續重挫黨主席朱立倫的領導威信，而他為了鞏固自己在黨內的權力，在可預見的將來，將會與黨內派系、地方勢力更加妥協，此舉卻是讓自己和國民黨陷入惡性循環。
國民黨自從四大公投案遭到封殺後，黨內和藍營支持者都急著找戰犯，在公投前沒有正式表態的新北市長侯友宜，成為被追討的首要對象，隨後，在中二補選、罷昶案雙雙失利，一時之間，成為眾失之的，朱立倫反而取代侯友宜，變成黨內攻訐的主要目標。
朱立倫會掉入危機，不是沒有原因，在補選、罷免結果出爐後，朱立倫第一時間消失，沒有出面承擔責任，已經犯了眾怒，沒想到，文傳會主委兼國民黨發言人凌濤在敗選記者上卻強調，朱立倫主席上任三個月又四天以來，承擔、承接了罷免案、公投案、補選案等過去的框架跟任務。
言下之意，凌濤一刀切割，將這些全部推到前任黨主席身上。若說四大公投、罷昶案就算了，中二補選是在朱立倫黨主席任內提名，顏寬恒敗選怎會和朱立倫完全沒關係呢？其實朱立倫若是當晚站出來承擔所有責任，黨內絕對能體諒是大環境造成，反倒是朱立倫的態度、中央黨部的卸責，惹惱了許多人。
因此，黨內不少人士將矛頭指向朱立倫，甚至要他請辭下台負責，眼看火燒到自己頭上，朱立倫第二天才正式回應敗選的問題。但為時已晚，朱立倫的領導威信已經明顯受到重挫，權力也直接受到挑戰。
朱立倫想要重建自己的黨內地位，甚至是拿到黨內參選總統的入場券，最重要的是今年底的縣市長選舉，唯有贏得多數縣市，才能鞏固自己的聲勢，然而這場選舉前，朱立倫仍必須先撐過提名這一關。
國民黨有不少地方派系，提名過程勢必會相互角力，偏偏此時的朱立倫已是弱勢黨中央，勢必要倚賴黨內其他勢力、地方派系的力量，才能避免不讓自己陷入跛腳，可以預見的接下來這一年，他會更緊密與地方勢力連結，降低砲口朝內的機會。
可是，中二補選的結果，卻是意味著社會多數人不認同傳統的地方派系，朱立倫若愈和這些人妥協，恐怕只會讓國民黨愈陷愈深，離社會期待愈來愈遠。