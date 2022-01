富邦金控榮獲The Asset ESG最高榮譽「玉璽獎」 全台唯一企業榮獲「最佳多元化與包容性獎」

富邦金控深耕永續經營,表現再受國際肯定!國際知名財經媒體《The Asset(財資雜誌)》日前公布The Asset ESG Corporate Awards 2021獲獎名單,富邦金控自2011年起連續10年榮獲最佳ESG企業白金獎(Excellence in ESG-Platinum Award),今年更上層樓,首度榮獲ESG(環境、社會、治理)最高榮譽玉璽獎(Jade Award)。《The Asset》自2020年起新設立最高等級玉璽獎(Jade Award),以表彰ESG領域中的優秀企業,顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果大受肯定。同時,富邦金控也以領先業界的員工照護表現,榮獲今年「最佳多元化與包容性獎」(Best Initiative in Diversity and Inclusion),不僅是唯一獲獎金融業更是台灣唯一獲獎企業。

富邦金控董事長蔡明興表示,今年適逢富邦集團六十週年,富邦金控全新擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略,更著重低碳策略,提出「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃,為永續地球而努力。面對日益嚴峻的少子化議題,富邦金控也持續優化生育補助,致力打造幸福職場;員工是企業最重要的資產,在台灣疫情最嚴峻的時刻,富邦金控率企業之先設立富邦篩檢站,將員工照護放在首位,實踐正向關懷,成為企業防疫的領頭羊。

堅持永續的信念再受肯定 富邦金控始終以世界永續標準自我要求

呼應國際淨零排放趨勢,富邦金控運用品牌影響力,在金融面與非金融面,引領企業與大眾奔向淨零台灣。金融本業的奔向綠色行動,富邦金控身為台灣氣候金融領跑者,2021年6月發布國內金融業第一本TCFD(氣候變遷相關財務揭露)報告書,且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於50%的發電廠,並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準,積極導引資金至對社會、環境友善的產業,發揮資金的正向力量,創造永續價值。

非金融方面,富邦希望攜手社會大眾奔向綠色,以實際行動走入民眾日常提倡永續,不僅捐贈全台首輛電動捐血車,更進一步推動國內綠色賽事,整合贊助四大馬拉松資源,提出「跑40公里,富邦為你種一棵樹」的綠色倡議,邀請民眾、地方政府、路跑協會組織共同響應低碳生活,凝聚國內永續意識,讓每一步,都算「樹」!

關注少子化議題與員工身心健康 2021年投入逾1億元致力打造幸福職場

富邦金控致力打造多元包容、全方位員工照護之職場環境,為提供同仁在生產、育兒實質的幫助,自2021年6月起全面提升生、育補助,包括優於法令的10週有薪產假、每胎新生兒補助10萬元、6歲以下子女每年補助育兒津貼1.5萬元,同時,為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞,陪產假由5天增加為7天。2021年共計補助逾5,500人,投入逾1億元。富邦金控會持續關注全球少子化議題,優化符合同仁需求之友善假別,樹立幸福之職場典範。

在疫情期間,富邦金控於2021年6月成立業界唯一之篩檢站,有助同仁即時掌握健康狀況,至年底共計篩檢逾11,000人次,同時,富邦金控提供所有同仁有薪防疫假、防疫照顧假、婚假及年休假遞延、配發家用快篩試劑、最高5萬之確診慰問金、員工團保「法定傳染病健康保險」等措施,讓有需求的同仁在疫情下能安心照顧家庭。富邦金控期許在疫情肆虐下與社會齊心防疫,用正向的力量照顧每個同仁、每個家庭,善盡社會責任,共同迎接疫情後的曙光。

富邦金控自今年下半年以來,持續囊括國內外各大永續領域獎項肯定,在國際四大永續評比中交出亮眼成績,既是肯定也是督促我們持續前進的動力:連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股;連續五年入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes),並在MSCI ESG評比中獲得AA級評等(最高為AAA級),亦為台灣同產業之最佳表現;連續兩年榮獲CDP氣候變遷評比「A List」最高榮譽;在Sustainalytics ESG評比更位居全球保險產業前三名。展望未來,富邦金控必不忘初心,在追求永續發展的道路上戮力前行,以正向力量發揮企業當責,締造環境共好,成就永續可能。