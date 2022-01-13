2019年8月1日，在丹麥邦比場館，台灣、中國國旗並立的畫面。（圖片來源：Hope/攝） 2019年8月1日，在丹麥邦比場館，台灣、中國國旗並立的畫面。（圖片來源：Hope/攝）

1963年台灣創立第一支足球隊，即大同隊。然因各種經營原因，該隊在2021年12月19日於台大竹北足球場，完成59年最後一場比賽後，走入歷史。

台灣除了公投，還有什麼可凝聚台灣共識？

球場上的這11名球員代表了「國家的象徵與化身」。

足球的驅動力

經濟上：根據EmeraldInsight的報導，運動經濟發達的國家，皆是競爭力較強的國家。

全世界運動產業共約1400多億。

第一為足球，市值600億美元，佔43%。

第二為美式足球，市值200億美元，佔14%。

第三大為籃球，市值90億美元，佔6%。

足球夢：台灣如果踢進亞足亞軍，乃至世足亞軍呢？冠軍就留給第一國球棒球。

「足球」本身無力量，是「足球運動」構成其文化、團隊合作、勇敢精神；使「足運」產生的足球驅動（Football Drive） 。

贏下足球強國，讓台灣被世界關注尊重。

讓國人了解、相信、投入足球；透過足球來改變台灣，改變世界。聽起來很遙遠，魏德聖名言：「所有的夢，都從不可能開始」。

足球的政治力

世足總共有211個會員國，比聯合國的成員還多28國。

年輕黑人如何在世界上產生影響力? 一個無名的地區要如何讓世界聽見並被關注? 透過足球！

一千枚飛彈，是力量，但具有毀滅性。

足球運動表面上無涉政治，實際上人人心知肚明。政治，是價值的權威性分配（泰勒/加拿大政治學教授）。世界上有不少國家的總統，年輕時踢過足球，甚至曾任隊長。

最有名的，利比亞的總統喬治維阿，曾獲得世界、歐洲和非洲足球先生；俄羅斯總統普丁，頭頂、胸控、樣樣都行；美國前總統川普(Donald Trump)，年輕時也是足球員(美式足球) 。

VoxDev研究結果顯示，重要的體育成就，可以增強一國內民族團結的情感，並增強民族信任。

足球驅動

《符號學》有「語言驅動（Language drive）」說，那足球驅動呢？台灣缺少的不是錢，不是人、也不是土地。導演李安曾說：我們只缺少「未來性劇本」。

台灣，是否還缺少「願意投入時間等一個『足運』夢成真」的人？

共祈透過足球，改變台灣，改變世界。願2022年，足運昌隆，國運昌隆。

（作者是福和會理事、動腦雜誌發行人）