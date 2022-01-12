台北遠東香格里拉攜手雪花秀　馬可波羅酒廊推出「雪花秀蔘情 新年下午茶」

嶄新一年的開始，台北遠東香格里拉與知名保養品牌雪花秀首度跨界合作，於飯店38樓馬可波羅酒廊自1月8日至2月27日，推出週末限定「雪花秀蔘情 新年下午茶」，由德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun) 精選食材創意設計，運用雪花秀最經典獨特的人蔘入饌，變化出各式精緻甜品與鹹點，活動期間享用午茶還可獲贈香格里拉貴賓專屬「雪花秀獨家尊榮養膚五件禮」(價值2,650元)，在38樓迷人城市景觀前享用令人怦然心動的精緻美點，還能體驗雪花秀明星保養品，新的一年就到馬可波羅酒廊，跟著雪花秀由裡到外一起變美麗！下午茶每位1,280元，含12道特製款甜點、鹹點與粉紅氣泡酒一杯，以上價格需外加一成服務費，訂位請洽 (02)7711-2080。

馬可波羅酒廊「雪花秀蔘情 新年下午茶」主廚推薦茶點

韓式烤美國牛肉包

呼應來自韓國的文化，主廚特意製作了這道鹹點–韓式烤美國牛肉包。先將嚴選美國牛肉薄切，接著以獨門醬料醃製入味，再將其煎至完美熟度，最後以中式刈包夾入韓式烤牛肉與生菜，一口咬下，立刻感受到牛肉的細緻口感與生菜的爽脆。

吉拿棒佐紅寶石人蔘巧克力香堤

看到這款粉紅系甜點，就讓人少女心噴發了！又香又脆的吉拿棒作為甜點主體，搭配加入紅寶石巧克力的香緹鮮奶油，使之呈現浪漫粉色，再以些許人蔘提味。拿著吉拿棒沾上柔軟滑順的鮮奶油，一口接著一口讓人回味無窮。

人蔘布蕾檸檬皮絲

布蕾又稱法式布丁塔，是法國甜點中的經典品項，由鮮奶、蛋與砂糖等材料組成，加入些許美容補氣的人蔘，密實又柔軟的口感，最後再加上檸檬皮絲點綴，創造多重風味，不僅如此，甜點主廚特別選用了圓形小罐裝，看起來像極了精緻的乳霜，呼應雪花秀熱銷商品「滋陰蔘回彈霜」，打開卻是一份經典法式甜點，這款「用吃的保養品」絕對令人驚豔。

人蔘荳蔻蜂蜜蛋糕

誰說蜂蜜蛋糕一定是片狀，主廚將大人小孩都愛的蜂蜜蛋糕以小巧可愛的圓柱體呈現，還特別加入了溫暖脾胃的荳蔻與補肺降火的人蔘，讓鬆軟甜蜜的蜂蜜蛋糕不僅增添多層次的風味，也別具養生概念。

人蔘糖糖盒

將甜蜜天然的蜂蜜人蔘糖、Ｑ彈有嚼勁的人蔘棉花糖及香氣馥郁的人蔘荳蔻松露巧克力，裝進繽紛迷人的小鐵盒之中，並在下層灑滿巧克力豆，就像打開魔幻寶盒一般，乘載著絢爛驚喜。

人蔘銀耳湯

人蔘創意甜點不只用吃的，也用喝的！這款人蔘銀耳湯光聽名字就讓許多女孩們想一嚐風味！銀耳又稱白木耳，有「菌中之冠」的美譽，也被視為延年益壽之品。銀耳營養豐富，膠質不輸燕窩，大火煮出黏液後，效果更佳，再加入同為養生聖品的人蔘，讓這碗美容養顏的甜湯為下午茶畫下美麗的句點吧！

韓系奢華美學 雪花秀

雪花秀所追求的全方位之美，結合亞洲數千年來已知的珍貴藥材與現代科學，提供全面性的肌膚保養對策。雪花秀認為，從根源解決肌膚問題，才能達到身心靈平衡、內外合一，方為美之真諦。從1960年代開始，即鑽研人蔘美容護膚之效，從人蔘根、莖、葉、花蕾與果實，誕生品牌獨家核心成分Ginsenomics，並以獨家水解萃取科技，使肌膚能夠真正吸收人蔘活性能量，由內而外緊緻、澎彈。

台北遠東香格里拉貴賓專屬 雪花秀獨家尊榮養膚五件禮 (價值2,650元)

雪花秀半世紀以來，不斷精研東方珍貴藥材奧秘、提出最適合亞洲女性之肌膚保養之道，主張以東方珍貴藥材為本以及現代創新科學，提供全面肌膚保養對策，由內而外調控健康肌底，達到身心靈平衡、內外合一，真正實現美之真諦！

獨家組合內容能一次體驗雪花秀經典雙精華「潤燥養膚精華」1抹有感、10秒就亮！以及「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露」層層抗老，完美緊緻的蔘度能量；以及三大熱銷明星新品「滋陰蔘極萃水」、「滋陰蔘極萃乳」、「滋陰蔘回彈霜」，感受肌膚被賦予滿滿潤澤與回彈力！

禮盒內容：

潤燥養膚精華8ML

滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露5ML

滋陰蔘極萃水25ML

滋陰蔘極萃水25ML

滋陰蔘回彈霜5ML

馬可波羅酒廊 訂位專線：(02) 7711-2080

營業時間：

週二、週三、週四、週日：17:00-22:30 / 週五、週六：17:00-00:30 / 週末下午茶：14:00-17:00

週末限定「雪花情蔘新年下午茶」價格：每位1,280元，含一杯粉紅氣泡酒一杯，第二杯加價購300元；另可以450元加價購 Maison Veuve Clicquot 法國凱歌香檳一杯，皆需外加一成服務費

*馬可波羅酒廊提醒您未成年請勿飲酒，喝酒不開車，安全有保障。