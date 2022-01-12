台北王朝Sunny Buffet 1/15饗樂回歸　2022福虎迎新好食光 生肖屬虎用餐只要6折起！

台北王朝大酒店Sunny Buffet自助餐廳與您共迎接全新2022金虎年，自2022/1/15-3/27「2022福虎迎新好食光」饗樂回歸，推出「虎年行大運」及「九牛二虎」與虎年息息相關的用餐優惠，以最低6折起的優惠款待客人們回來享用主廚精緻美饌。Sunny Buffet暫調整營業時間為每週五六日與國定假日，供應午餐、下午茶及晚餐時段。

「虎年行大運」凡生肖屬虎或身份證字號含有2、0、2、2四個數字(不限順序)用餐出示證件即可享有75折優惠！為歡送牛年喜迎金虎年的到來，特別祭出「九牛二虎」團體好康優惠，十一人前來用餐，當中九位生肖屬牛及兩位屬虎即可享6折超值優惠，唯不收費人力例6歲以下孩童不計入此列。

Sunny Buffet位於台北王朝大酒店一樓，寬敞舒適的用餐環境採用簡潔明亮的裝潢設計，以簡約淡雅的色調呈現高雅氛圍，更大量引入蔚為風潮的質感大理石元素，打造奢華用餐環境，還擁有得天獨厚高達16層樓採光極佳的挑高中庭，用餐之餘感受煦煦陽光灑落的溫暖，自然採光讓用餐更增添氣氛，更是來此用餐不可錯過的拍照打卡聖地。

Sunny Buffet新春除夕至大年初六（1/31-2/6）正常營業，除夕午餐每人NT$1,180+10%；除夕晚餐每人NT$1,680+10%；初一至初三午晚餐每人NT$1,180+10%，除夕至初二（1/31-2/2）不適用「2022福虎迎新好食光」優惠。不限人數皆可預訂，歡迎闔家蒞臨饗受異國多元豐富的自助饗宴，讓您闔家滿心滿意歡慶金虎年。

Sunny Buffet虎年年菜我先嚐 年菜外帶8折起

農曆新年即將來臨，春節圍爐必不可少就是豐盛佳餚饗宴，每年大受好評的開運年菜外帶現正預售中。Sunny Buffet延續去年佳評不斷的「虎年年菜我先嚐」，自1/15起凡至現場享用午晚餐即可搶先品嚐開運年菜，道道主廚年菜輪番上陣吃到飽，提前犒賞客人五臟廟過個豐盛富足金虎年。

現場還有機會品嚐到勇奪2021蘋果日報飯店年菜評比肉類冠軍的「福祿綿密醬方肉」，由金帽獎得主林文科主廚領軍的團隊採用主廚秘製醬料及耗時十幾小時燉煮的「福祿綿密醬方肉」評審一致盛讚鏡面外觀吸睛、鹹香入味、口感細緻綿密，絕對是今年圍

爐宴上不可或缺的賀歲年菜。今年推出各式中西年菜提供多樣化選項，可於Sunny Buffet現場訂購，凡購買3道年菜即享85折優惠，任選5道年菜或組合年菜享8折優惠加贈獨家多功能保溫袋，如有冷凍需求亦可提前要求，誠邀大家輕鬆享用主廚美饌，喜滋滋迎春納福迎金虎年！

