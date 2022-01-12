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連鎖飯店 力麗觀光 X 天然環保專家 清淨海 聯手推出飯店綠色洗沐用品

「渡假Chill綠茶香氛住房專案」加贈清淨海綠茶植萃2in1洗髮沐浴露 每晚1399元起

By 台灣英文新聞
2022/01/12 20:32
連鎖飯店 力麗觀光 X 天然環保專家 清淨海 聯手推出飯店綠色洗沐用品
連鎖飯店 力麗觀光 X 天然環保專家 清淨海 聯手推出飯店綠色洗沐用品
連鎖飯店 力麗觀光 X 天然環保專家 清淨海 聯手推出飯店綠色洗沐用品

愛地球做環保，永續發展從生活中開始。力麗集團為推廣企業永續發展，以實際行動讓環保落實在飯店，與關係企業投資的天然環保專家清靜海合作，專為力麗集團飯店休閒事業群設計，具綠色環保標章認證的清淨海綠茶植萃2in1洗髮沐浴露。即日起至2022年1月31日止，推出「力麗觀光渡假Chill綠茶香氛x安心自駕遊」住房專案，最低價只要1,399元起。專案每房搭贈乙瓶全新綠茶植萃2in1洗髮沐浴露(500ml)讓住客帶回家，亦提供租車優惠加價購，旅客可自行安排自駕遊程，旅途生活更自在。

『綠茶植萃2in1洗髮沐浴露』是由力麗關係企業投資的天然環保專家-清淨海專為力麗集團旗下飯店休閒事業群所設計生產的特製商品，成分添加純天然綠茶植萃精華，讓消費者在清新草本香氛中洗去疲憊。力麗觀光董事長蔡宗易表示，企業的永續經營就是地球的永續發展，從日常生活就可以為地球做一些改變，化汙水為淨水，清淨海的天然環保沐浴用品取得行政院環境保護署所認證的環保標章，不使用石化洗劑，使用天然、可被分解的環保成份，不造成民生汙水，與環境共好。

力麗集團飯店事業群旗下飯店遍及全台，為一起愛護地球推行環保，除飯店內洗沐備品使用『綠茶植萃2in1洗髮沐浴露』外，專案期間自即日起至2022年1月31日前入住包括位於南投的力麗哲園飯店日潭館、月潭館、力麗儷山林會館日月潭館專案優惠3,200元起、位於宜蘭的力麗馬告生態園區棲蘭山莊、明池山莊專案優惠4,599元起、加盟國際品牌花蓮力麗華美達安可酒店專案優惠2,688元起，及位於熱情南台灣的力麗儷山林會館墾丁館專案優惠1,399元起， 再加贈乙瓶500ML的清淨海綠茶植萃2in1洗髮沐浴露(價值500元)，讓顧客在返家使用時，透過綠茶香氛喚醒旅行中的美好回憶。

此外，配合防疫安全，旅客出遊時選擇交通工具會有更多考量，力麗觀光為旅客們提供租車短租服務，專案加購優惠基礎車款平日1,250元起、假日1,500元起，消費者於訂房時可自由選擇是否需要加購租車服務，再下載表單來預約車輛即可，自駕出遊除了安全防疫考量，在旅程安排上也更添靈活度。

更新時間 : 2022-01-12 21:49 GMT+08:00

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