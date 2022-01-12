台南大員皇冠假日酒店 不用人擠人選擇年後走春趣

農曆新年開始倒數，過了除夕，一切都是新的開始，這時最適合安排旅行來放鬆、沉澱一下2021的壞心情！不想在春節期間跟著人擠人，不妨利用春節過後，來一個輕鬆自在的旅遊，不僅可以住得舒適，更可以玩得盡興。台南大員皇冠假日酒店春節訂房已近滿房狀態，故全力推廣年後旅遊，推出「遊安平放輕鬆！海陸之旅3選1」可搭乘平底船飽覽安平運河風光或台江解說專車前往七股欣賞國際級的珍稀保育鳥類黑琵，或是挑戰刺激的四草舟屋立槳體驗等，以及「安平旅遊GO 雙食假期」，年後漫遊台南迎接2022年開啟全新的體驗之旅。

2021年的疫情，讓大家相聚時間變少，迎接2022年全新的開始，不妨給自己安排放鬆的假期，相揪親友閨蜜、全家大小，規劃一場體驗式的旅行吧！台南大員皇冠假日酒店一切幫您安排好，多元體驗式旅遊提案選擇，可滿足不同喜好。即日起至2022年3月31日止，推出「遊安平放輕鬆！海陸之旅3選1」每房只要5,199元起，含翌日自助式早餐及體驗行程3選1。

行程提案1可以選擇搭乘平底船遊安平：立驛國際安平運河遊船乘船票2張。全台唯一安平運河遊船從安平漁人碼頭出發，暢遊港灣、運河及台南七座橋的水影波光，沿途道出台南府城過往的興衰與諸多典故，在水平線上欣賞安平的沿岸景緻別具獨特。行程提案2台江解說專車生態遊：由台江國家公園管理處規劃假日解說專車，從酒店搭車後有專人帶領到七股區賞鳥亭，有專人為大家解說黑琵習性和棲地，還能使用單筒望遠鏡，親眼看到黑面琵鷺及裏海燕鷗等冬候鳥，近距離觀察濕地生態系的環境特性，並遊賞台江國家公園遊客中心。

行程提案3四草舟屋划SUP立槳：喜愛水上運動的您則是可以透過板槳協調在水上優游，有衝浪經驗者可以直接站在板子上，用槳划行及做衝浪的動作，初學者則是或坐或跪的形式體驗划行，也能優雅地來趟海上乘風的SUP航行，想站著玩、坐著玩，還是躺著玩都行。

旅行就該放慢腳步，用心感受，體會安平的人文風情；細細品味，享受美食的味蕾滿足，一泊二食饗樂趣，帶給您最舒適愜意之旅。台南大員皇冠假日酒店推出「安平旅遊GO 雙食假期」住房專案，每房晚只要6,500元起，含入住當日元素自助式晚餐，多樣菜系任君選擇，都能讓人感受到主廚的暖心巧手。

一夜好眠，翌日享用豐富的元素自助式早餐後，酒店再加碼送臺南市古蹟觀光旅遊票券2張，可以漫遊赤崁樓、安平樹屋、安平古堡、億載金城(4選1)。避寒之旅首選台南，先在房間內大型浴缸泡著熱呼呼的澡，再大啖酒店準備的美食佳餚，讓您暖胃也暖身，避寒住宿、美食饗宴、泡湯旅遊一次搞定。

以上住房專案行程須事先預約，享優悅會積分，每日限量5組，須至少提前2天預訂，酒店依實際房況提供服務，亦不得與其他優惠並用，且不適用於8間或以上之團體，須另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線:06-3911858。