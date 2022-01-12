搭乘臺鐵最豪華列車12/29首發　入住瑞穗天合國際觀光酒店格蘭雅緻別墅一泊二食再享體驗悅椿Spa

臺鐵最豪華的自強號EMU3000型城際列車，在2021年12月29日將有六班列車投入營運，瑞穗天合國際觀光酒店搶搭此波鐵道迷熱潮，推出「臺鐵最豪華列車首發格蘭別墅一泊二食」住房專案，內容包含來回交通與住宿：去程搭乘城際列車、入住獨棟Villa，豪華自助早餐晚餐、悅椿Spa芳療課程等，雙人成行每人11,999元+10%，第三人以上每位加價7,000元+10%，專案房型數量有限售完為止。

此住房專案去程將搭乘臺鐵全新的自強號EMU3000型城際列車，並有機會升等為商務艙騰雲座艙，從台北抵達花蓮，感受全新列車嶄新的流線外型、時尚簡約內裝與寬敞座位的舒適性，臺鐵城際列車的設計還榮獲國際Good Design最佳百大獎項，也是國內大眾運輸首次獲得這項殊榮。在抵達花蓮後安排花蓮市區遊程，及贈送達人推薦午餐，於下午入住瑞穗天合國際觀光酒店。

專案房型為獨棟的格蘭雅緻別墅，可在庭園中感受花東縱谷群山環繞的綠意，並有獨立戶外泳池、室內溫泉湯池，可以放鬆心情沉浸在瑞穗黃金湯的洗禮，房內採用國際品牌歐瓏備品，提供免費Mini bar。晚間則於PRIME ONE牛排館享用主餐、自助沙拉吧，其中主餐四選一包括美國頂級肋眼牛、台灣黑毛肩胛豬、市場季節鮮魚盤，以及融合在地特產的太巴塱咖啡春雞，此外還有豐富的蔬食自助沙拉吧、繽紛甜點吧，與依季節不定期變換的熱菜美饌。

入住期間可享酒店跑跑甩尾車、無限樂園、旋轉木馬、小火車、兒童超跑俱樂部、室內按摩水療區、室內游泳池、動感基地、健身房、積木磚家、小旅人樂園等館內設施免費使用，並贈送與國際悅榕集團合作的悅椿Spa，便捷型30分鐘芳療按摩兩堂，可針對背部、足部或頭肩按摩放鬆舒緩，讓此趟旅程更為舒適愜意。

臺鐵最豪華列車首發格蘭別墅一泊二食住房專案

專案內容：

格蘭雅緻別墅住宿一晚，含早餐、晚餐依專案預訂人數贈送。 雙人成行每人11,999元+10%，第三人以上每位加價7,000元+10%，6-12歲兒童等同成人價格加價，0-5歲兒童免費招待入住不另附贈車票。 免費贈送台北出發來回火車票、花蓮市區行程含保險及達人推薦午餐，依專案預訂人數贈送，去程408車次火車，12月29日07:26從台北車站出發、09:37抵達花蓮車站，保證搭乘臺鐵EMU3000型自強號，有機會再享升等騰雲座艙，回程翌日搭乘自強號從瑞穗返回台北。 每房贈送二堂悅椿Spa便捷型按摩30分鐘芳療課程。 免費贈送市集抵用金，依專案預訂成人人數贈送，瑞穗市集、歐風市集依現場天候狀況營業。 入住期間免費暢遊金色水樂園、室內滑水道、室內按摩水療區、兒童戲水區。 免費體驗無限樂園小火車、旋轉木馬、充氣城堡、跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部。 飯店至瑞穗車站免費接駁，需事先電話預約：02-8978-6688。

享溫泉遊莊園

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團打造的休閒度假飯店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa）合作之複合式頂級度假村。整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

瑞穗溫泉是特有的黃金湯，泉質與日本三大古湯之一「有馬溫泉」相似，富含鐵質、水面遇空氣將氧化成淡黃色結晶「溫泉花」。瑞穗天合國際觀光酒店汲取地底泉脈，將溫泉輸送至客房及金色水樂園戶外黃金溫泉區。一年四季皆適合沉浸黃金湯洗禮，感受通體舒暢的幸福。

占地2,300坪、108湯池的金色水樂園全台唯一結合主題水樂園的飯店

園區內的一大亮點為金色水樂園，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，占地2,300坪，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季適合親子同遊。金色水樂園共分為4個區域，包含露天「金色吧台區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」等，全飯店涵括泡湯、戲水共有108池，提供消費者恣意暢遊的絕佳選擇。