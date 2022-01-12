全新麻辣川滷品牌－麻十七川滷專売所 2022開春第一饗　1/14遠東百貨竹北店試營運

看中新竹巨城百貨12天週年慶進帳超過27億的驚人消費實力，文青車輪餅品牌「青畑九號豆製所」再創全新的麻辣川滷品牌「麻十七川滷專売所」，將於2022年1月進軍遠東百貨竹北店，1/14起試營運，1/20正式開幕。

「麻十七川滷專売所」為四川椒麻口味的麻辣滷，使用花椒、香草、桂皮、草菓及甘草和八角、白荳蔻及茴香等17種中藥秘製而成的滷汁，採48小時浸漬涼滷，讓麻辣鹹香的滋味滲透進食材中，色味俱佳讓品嚐過的人都吮指回味。

為慶祝麻十七遠東百貨竹北店開幕，超值優惠活動1/14即日起至2/28，

(1)滷味消費滿199元，即贈送招牌拌(小)麵一碗

(2)滷味消費滿238元，即贈送招牌拌(小)麵一碗和飲料一杯

(3)滷味消費滿298元，即贈送招牌拌(小)麵二碗和飲料兩杯

招牌拌麵有潮汕沙茶、麻十七椒麻及川南招牌等三種可選擇，飲料則有仙草冰茶45元/1杯和涼山祕釀烏梅 50元/1杯，兩種可選擇。

天冷就讓自己「麻」一下，麻一下一試成主顧，麻兩下習慣成自然，那麻十七就讓您天天銷魂回味無窮，麻十七特別推薦品項：

(1) 麻十七椒麻豆花(88元/碗)：有別於四川水煮豆花，是乾式豆花，可加入椒麻醬，花生米、香菜、蔥花及煙燻糖沁蛋等佐料，口味獨特。

(2) 招牌拌(小)麵：共有潮汕沙茶(75元/1碗)、麻十七椒麻(88元/1碗)及川南招牌(70元/1碗)三種口味可選擇，每個嗜吃辣的人都找的到適合自己的辣度口味。

有別於一般滷味只提供醬油膏做為沾醬使用，麻十七更大方提供潮汕沙茶，麻十七椒麻和川南魚醬等3種特色沾醬汁，讓消費者選擇搭配滷味食用。

(1) 潮汕沙茶：麻十七的密製潮汕沙茶，除了依循古法加入大量辛香料，以及十數種香料藥材，更加入柴魚，雞湯一同熬煮，使其品嚐起來鹹香帶甜，香中帶鮮，讓您回味無窮。

(2) 麻十七椒麻：嚴選二荊條，燈籠椒，大紅袍，青花椒，以及麻十七的經典辛香中藥材，經過主廚的特製調味，讓鮮香麻的花椒香氣衝擊您的味蕾，渾厚飽滿的味道挑戰您的味覺神經，給您一麻當先，永生難忘的美好體驗。

(3) 川南魚醬：魚香為川菜中的經典料理方式，運用數種辛香料的大火爆炒，使其未見魚肉，卻得魚香！麻十七的川南魚香則是取其魚香料理的精髓，取其香而捨其辣，讓您在品嚐滷味時，能感受到滿滿的鮮香，韻味十足

另外，一般滷味有的小方豆干、百頁豆腐、雞心、鴨舌和雞翅、雞爪、豆皮、牛筋、牛肚、秋葵和玉米筍及綠花椰、小黃瓜、四季豆、、等等、葷的素的皆有選擇，都是端得上檯面的好吃。

麻十七川滷專売所遠東百貨竹北店

地址：竹北市莊敬北路18號地下二樓B126櫃位

電話：03-6670295