【機場群聚最新足跡】桃園聯邦銀健行分行3員染疫　籲1/4至1/12有相關足跡者採檢

機場手推車人員染疫後傳染給身為居服員的妻子，這條傳播鏈今日又新增3人確診，為聯邦銀行健行分行行員。（圖／桃園市政府提供） 機場手推車人員染疫後傳染給身為居服員的妻子，這條傳播鏈今日又新增3人確診，為聯邦銀行健行分行行員。（圖／桃園市政府提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）機場手推車人員染疫後傳染給身為居服員的妻子，這條傳播鏈今日又新增3人確診，為聯邦銀行健行分行行員，衛生單位緊急在周邊設置臨時採檢站，呼籲在1月4日至12日有去過這家分行的民眾前往採檢。

桃園市長鄭文燦今（12）日下午主持疫情說明記者會時表示，居服員（案17472）曾在1月4日去過中壢區聯邦銀行健行分行洽公，全程有戴口罩、保持距離，銀行行員當時被列為自主健康管理對象。

鄭文燦表示，針對分行全數員工包括警衛、外包清潔人員30人進行採檢後，共有3位行員於上午確診（案17630、案17672、案17673）。

案17630的CT值是19.1、案17672的CT值是16，案17673的CT值是17，3名個案已入院治療，其餘27人將居家隔離至26日。

鄭文燦表示，衛生單位已緊急在分行附近的東興社區活動中心設立臨時採檢站，今天下午2時30分至5時30分、晚間6時30分至9時進行採檢，呼籲曾在1月4日至12日之間有去過這間分行、與行員有接觸的民眾請前往採檢。

桃園市政府衛生局長王文彥補充說明，由於確診居服員曾前往健行分行辦理開戶，該間行員被列為自主健康管理，須進行每日健康監測，其中1名行員在昨晚發燒、陽性確診，因此匡列全員採檢，共有3人確診。

王文彥表示，居服員當時曾和行員（案17630）在櫃台有接觸，沒有面對面、有戴口罩，感染途徑還在調查中；整個分行在7日有聚餐，有可能是彼此間傳染的可能，今天分行已經停止營運，整棟消毒，行員的親友和接觸過的人也匡列採檢。

王文彥表示，為了確保社區安全，在健行分行附近設立了東興社區活動中心臨時採檢站，希望進行社區性的採檢，這間採檢站預計開到15日。

另外，桃園市政府也公布桃機染疫相關個案疫調足跡，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。