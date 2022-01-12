台灣期貨交易所交易量連兩年破新高　樂觀看待今年市場表現

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台股現貨市場去（2021）年交易活絡，期貨交易所年交易量也持續成長，2021年交易量達3.92億口年增近15%，其它外資法人參與比重增逾5%至31.46%；期交所表示，今年也會增加切合市場需求的新商品，刺激交易量。

根據期交所統計，台灣期貨交易市場去年交易量達3億9220萬2371口，日均量達160萬7387口，較前年3億4139萬3346口增加5080萬9025口，成長14.9%。此外，去年台股表現優於其他亞洲市場，加上全球COVID-19疫情持續及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不減，國內交易人參與程度隨市場熱絡程度持續增加，外資參與比重也由前年的26.03%上升到31.46%，增加超過5個百分點。

台灣期貨交易所董事長吳自心11日表示，今年仍有許多機會，樂觀看待今年股票現貨和期貨市場表現。

期交所指出，為促進交易，今年會持續增加股票及類股指數小型期貨契約，類股部份不排除目前最夯的航運及半導體。另由於夜盤交易2017年上線以來，益發受到投資人歡迎，尤其2021年國際金融市場波動大，避險需求高，夜盤交易日均量逾31萬口，占日盤同商品交易比重逾三成，因此也會評估增加適合夜盤交易商品。

此外，因應台灣春節長假即將到來，11天的休市期間（1月27日至2月6日）國際金融市場可能發生價格波動，期交所12日表示，將調高股價指數類契約、商品類契約、匯率類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，確保市場運作安全。

期交所提醒交易人注意，1月26日是期貨集中交易市場農曆春節前最後的交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段，仍將交易至次日上午5時。交易人在1月26日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。