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立陶宛外長：讓台灣人以台灣為名不是錯 外交部：彰顯國際認同

外交部對藍柏吉斯無畏強權壓迫、表達對台灣人民堅定支持的發言，深受感動。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/01/12 17:57
位於立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」所在大樓。（圖／中央社）

位於立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」所在大樓。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）立陶宛外交部長藍柏吉斯11發文指出，「讓台灣人以台灣為名不是錯誤」，外交部今（12）日表示，台灣是全體國人引以為傲、立足世界的名字。

藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在臉書發文表示，過去數日許多人在詢問關於設立台灣代表處的決定的細節，而回溯到七月宣佈該項決定時，並未有如此多的疑問。

藍柏吉斯指出，台灣代表處設立對立陶宛而言不是什麼特別的事，「只是來自台灣的民眾想稱自己為台灣人罷了，而這再正常不過了。」

他表示，與許台灣代表處以台灣為名並未違反該國的國際義務或協定，而「讓台灣人以台灣為名不是錯誤」。

外交部表示，高度肯定與誠摯感謝藍柏吉斯的公開發言，其對事實現狀的正確描述，不僅符合國際慣例，更是在強權壓迫下仍無畏表達對台灣全體人民的堅定支持，我國深受感動。

外交部強調，台灣是全國2,350萬人民所珍愛並深根發展的基石，透過這片土地上每一位國人勤勉奮鬥與努力耕耘的成果，不斷促使台灣的名字在國際上被廣泛肯定，並受到尊重。「台灣是全體國人引以為傲、立足世界的名字。」

外交部指出，藍柏吉斯外長的力挺也彰顯國際民主社群成員普遍認同台灣，外交部由衷感謝，並將秉持互惠互利原則，持續強化台立雙邊的實質夥伴關係。
外交部
立陶宛
藍柏吉斯
台灣-立陶宛
台立關係
台立友好
台灣代表處

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更新時間 : 2022-01-12 18:41 GMT+08:00

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