台灣桃園機場群聚延燒　最新病毒基因定序出爐　清潔員、手推車員、居服員、金嗓歌友會成員皆為同一傳播鏈

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心今（12）日公布桃園機場相關群聚的病毒基因定序結果，包含機場保全、歌友會相關，以及手推車人員、居服員、安親班兒童等相關的定序都與機場清潔員相同，研判為同一串傳播鏈。

桃園機場群聚案擴大，據指揮中心統計，加上今天新增居服員（案17472）的3名接觸者，該群聚至今累計41人確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，桃園機場疫情中最早發病的個案為清潔員（案17307），病毒量很低，原本難以進行基因定序，但最後找到S蛋白序列來定序，發現和該群聚其他人的定序一致。

此外，案17307的病毒S蛋白序列與去年12月24日入境的某確診旅客相符合；但由於未有最完整的全基因序列來相比較，到底這起群聚是否是由該旅客所導致，指揮中心仍持保留態度，但基本上來說，機場相關群聚應該皆為同一傳染鏈。

至於同車清潔員案17474、17475，羅一鈞表示，兩個案與先前不同班次交通車清潔員個案也是同一基因序列，研判是因職場接觸互相傳染而確診。

清潔員案17239赴金嗓歌友會造成的疫情，其中歌友會成員（案17369）的家人，也就是案17487與機場相關個案的病毒基因序列一致。

而桃機手推車工作人員群聚事件中，4名手推車工作人員、手推車工作人員之妻（居服員）、居服員友人、手推車工作人員之子的安親班同學的基因定序幾乎完全相同，僅差0至1個位點，且定序結果都和機場清潔員序列相符。

羅一鈞說，由上述結果推論，所有與機場相關個案確實很可能是同個病毒傳播鏈，手推車員工跟清潔員工確實可能有共同場域接觸史，病毒來源一致認為是在機場遭傳染，後續透過人與人接觸造成傳播。