高醫大鑑毒烏龍侵害人權 司改會：投資司法科學「刻不容緩」

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）財團法人民間司法改革基金會偕同國民黨立委李敏貴、時代力量立委邱顯智，於今（12）日在立法院召開記者會，呼籲通盤檢討「司法科學」，盤查各實驗室鑑毒能力、建立相關認證制度並規劃司法科學委員會。

2021年12月14日，媒體踢爆「高雄醫大毒品鑑驗事件」舉國譁然，高醫大將多件3級毒品Eutylone誤驗成2級毒品Pentylone，導致11起冤案，重創民眾對司法的信任，也凸顯現行毒品鑑驗的嚴重制度性缺失，亟待檢討、建立「司法科學」的相關制度。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔律師表示，Pentylone在2015年被列為第二級毒品，Eutylone在2020年2月被為第三級毒品。法務部、衛福部於2020年8月開始探詢濫用藥物認證實驗室Eutylone檢測意願，高醫於同年11月建置Eutylone標準品檢測方法，才發現過往曾有將Eutylone檢測為Pentylone的情形。藥物列管卻未跟進民間鑑定單位的鑑驗能逆，出現長達半年空窗，導致誤判。

司改會指出，2017年司改國是會議決議，「本國應設立獨立行使職權得國家司法科學委員會」，然迄今仍無具體規劃，呼籲法務部正視問題。司法科學聯盟亦就此提出四點訴求，其一，在新興毒品審議公告後，應同步確認各實驗室的毒品鑑驗能力；其二，應全面重新檢驗各毒品鑑驗機關（構），有無類似的誤判情事；其三，法務部、衛福部應以本次事件為鑑，建立毒品鑑驗機關（構）的認證制度；其四，法務部應依司改國是會議決議，盡速提出建立司法科學委員會的方案。

司改會董事長林永頌律師表示，台灣的司法科學落後，高醫大一案的鑑定出錯顯示，我國並未有獨立的委員會，來為建立SOP、推廣鑑定科學。他還表示，如不重視司法科學，冤案錯案將導致民眾失去信任，呼籲蔡英文政府應有遠見，投資司法科學「刻不容緩」。

台大法醫研究所教授李俊億指出，若實驗室沒有國家建立之標準，容易造成指鹿為馬的問題，高醫大一案平反冤案為解決措施之一，但更高位是建立毒品鑑定標準與制度，盼國家亡羊補牢。此外，李也痛陳政府漠視2017年司改國是會議決議，並直指若高醫大事件發生公家檢驗單位，恐官官相護，要求國家出台標準、完善制度，讓所有鑑定機構參與認證，鑑定人員都需證照，保障鑑定不出錯，後續審判才有真相。

司改會董事長林永頌、台大法醫研究所教授李俊億。（圖／台灣英文新聞 ）

羅士翔重申，鑑定是偵查、審判賴以為事實的基礎，喊話政府不只毒品鑑定，各類型的鑑定都需要一套完善機制。

李貴敏則強調，司法科學改革是跨黨派議題，需要落實改進才能台灣人民時回對司法的信賴。

邱顯智則表示，鑑定問題等於在法庭上壟斷事實的解釋權，影響當事人的一生。盼透過事前建立專責機構司法科學委員會、檢視實驗室檢驗能力、輔導實驗室取得檢品、鼓勵糾錯及建立積極通報機制，讓系統有自我糾錯的能力。

台灣冤獄平反協會理事長羅士翔、時力立委邱顯智、國民黨立委李貴敏。（圖／台灣英文新聞）