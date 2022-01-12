【1/12台灣本土+4　境外+92創新高 含58例落地就篩出】居服員接觸者再增3人確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案，其中3人為居服員（案17472）接觸者，另有92例境外移入，創歷史新高。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。





指揮中心說明，92例境外移入中，有58例是昨日早上到半夜共8班旅客的落地採檢陽性個案，34例為入境後居家檢疫採檢確診。

境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(34例)、越南、澳大利亞及菲律賓(各4例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、德國、法國及英國(各1例)移入；另41例調查中。入境日介於去(2021)年12月28日至今(2022)年1月11日。





指揮中心統計，截至目前國內累計17,559例確診，分別為2,854例境外移入，14,651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。