長程航班機場落地採檢陽性率偏高　台灣指揮中心公布放寬解隔3要件：Ct值須大於等於30且無症狀　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）機場落地採檢陽性率偏高，境外移入個案居高不下，為防止醫療量能崩潰，衛福部規劃提升醫療收治量能，並建議調整確診者解除隔離條件，相關方案最快今(12日) 下午拍板。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示, 已修正確診個案處置及解隔離治療條件, 包括退燒至少一天, 距發病日至少10天且無症狀, 以及Ct值須大於等於30且無症狀等 (下圖為修訂前最後版本 14:14:50 ) 。

根據圖卡上這些條件, 不須網區指揮官綜合判斷, 只要醫院在衛生局同意下即可解除隔離, 進入社區進行自主健康管理, 也不致占用醫院床位或負壓病房。此外羅一鈞副組長強調, 為有效利用集中檢疫所, 同機旅客或是家人, 也放寬為兩人可以同一室 。

(1.12記者會直播截圖)

Omicron變異株肆虐，國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻。桃園機場前進指揮所指揮官前進指揮所指揮官王必勝今上午在機場接受媒體聯訪表示，昨天長程航班旅客採檢陽性率約9.3%，今天上午抵台航班的陽性率也超過7％，還是偏高。

除了境外移入壓力大，本土疫情也升溫，為避免醫院醫療量能緊繃，衛生福利部啟動相關應變措施。

衛福部醫事司長劉越萍今接受媒體電話聯訪表示，目前醫療量能整備以北區與台北區為主，昨天開始已啟動500床以上醫院及應變醫院分組收治確診患者，避免確診者全送至同一家醫院，降低照護負荷。至於中區跟南區醫院也要預作準備。

此外，現行確診者解除隔離條件為距發病日滿10天，且連續2次採檢Ct值大於或等於30，才能解除隔離出院，但因應醫療量能可能吃緊，衛福部也提出建議方案。

劉越萍說，目前確診者平均住院天數長達10至14天，故建議是否放寬確診者解除隔離條件，但仍要開會取得專家共識，最快下午拍板。

根據中央社, 劉越萍坦言，目前機場落地採檢陽性率比想像中高，目前醫院分組收治運作還算順暢，但以境外移入個案數，每天可能需要增加50床收治量能，故會持續協調優化，並預作準備，也避免影響收治其他重症的量能。

另一方面, 長程航班旅客需執行快速PCR落地採檢新規定上路第2天，王必勝一早視察旅客採檢情形，他表示，今天一切順利，但前進指揮所會增強採驗量能，以因應接下來的入境高峰期。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝在視察後接受媒體聯訪，他表示，今天順利很多，各分面資源都很到位，除檢驗量能擴大，人員作業也熟練很多。昨天有些小細節影響很大，像是名單較不清楚等問題，昨天光核對名單就耗費20分鐘，今天2分鐘內就對完了，相關流程獲得改善。

王必勝指出，除了昨天原有的41台PCR檢測儀，今天還新增了60台到101台，應該可因應下一波13日到15日的返台高峰，另外20個生物安全櫃也已設置完成，並請專家檢視確保相關流程符合規範，讓檢驗更安全，前進指揮所會把量能準備充足，不讓旅客等太久。

至於醫護人力部分，王必勝表示，一直都沒有問題，也會浮動調整，預先視班機乘客多寡安排人力，輪班機制也已建立完成。

對於有醫生提出過年返台人潮增加，陽性率居高不下，呼籲減縮航班，王必勝說，航班是否減縮需詢問指揮中心政策，醫療量能當然會比較吃緊，但在機場進行與入境後進行，對醫療人力影響差別不大，醫療應變組一直有在盤整，注意病房量、過年期間醫事人員的輪值問題，這些都有考量。

至於中壢某電子廠的染疫事件，王必勝指出，桃園市政府衛生局已經進行調查中，若桃園機場的部分處理告一段落，他也會前往了解狀況。

王必勝說，昨天(11日) 長程航班旅客約有625人，採驗後共58人確診，陽性率大概是9.3%，但正確的數字以指揮中心公布為主。前進指揮所目前是朝向採檢陰性旅客在1小時內放行的標準努力，雖然目前作業時間將超過1小時，仍有改善的空間，但畢竟政策剛剛上路，也希望民眾給予改善時間。

王必勝表示，截至12日上午9時，上午的6個航班已經處理完4班，200多名乘客中共有15人採檢陽性，陽性率超過7％還是偏高。

Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣從11日起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。