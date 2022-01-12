四男闖吾疆 王力宏：律師建議 李靚蕾八點回應：違反協議、已報警

（台灣英文新聞／ 娛樂組 綜合報導） 李靚蕾11日深夜揭露王力宏日前回吾疆探視小孩時，違反協議攜帶三男意圖硬闖，使其人身安全堪慮並嚇哭小孩。王力宏表示是律師指導返家探視需他人陪同，李則再度反擊，指王的行徑違反協議，且溝通不實，已報警處理。

李靚蕾11日深夜逾Instagram發文，控訴王力宏違反探視兒女的協定、不顧要求帶3男硬闖家中。王經紀公司後來說明，三男身份一人是服務夫妻倆12年的生活助理，一位是在職11年的員工，第三位則是王聘請的私人保全。

蘋果日報報導，王力宏表示是律師指導返家探視小孩須第3者陪同，並指在李的抗拒下，未能看到、抱到孩子，相當難過，會繼續爭取看到小孩的機會，「希望他們能勇敢，爸爸永遠愛他們。」

王也回應李在文章中指控他「搖門」，只是對孩子的熱情歡呼，「敲門回應」。

李靚蕾今（12）日上午再度以八點回應，王所謂的生活助理根本就只是長期聽命於他，對他唯命是從的「私人」助理，兩人結婚8年，哪來「服務夫妻倆12年」？

對於王聲稱「只小看孩子」，她爆料對方原本安排要到過農曆年才探視孩子，並詰問「我一直不只歡迎，還不斷請求你看孩子，想看孩子為什麼要違協議中明訂看孩子的條約？所有來訪人員必須經雙方評估同意。為什麼未經同意要硬闖？為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？」

李靚蕾不解為何王執意要拔除監控，並表示已經報警。

此外，針對外界以及By2方面要求提供證據，他表示原本不想要將不堪與隱私公諸於世，但若對方同意他就釋出。