甫增國防預算 台灣F16戰機失事墜海

失事的F16V戰機起飛約30分鐘後失聯。 失事的F16V戰機起飛約30分鐘後失聯。

台灣立法院周二（1月11日）通過海空戰力提升特別預算，經費約新台幣2369.5億元 (546億元人民幣)。相關報導稱，朝野對該預算有高度共識，目的是要因應中國對台灣的威脅。

不過，就在該預算案通過後幾個小時，一架在台灣西部外海訓練的F16墜海，飛行官仍失聯，這是台灣F16機隊改裝升級後的首次重大事故。

台灣空軍周二（11日）緊急召開記者會表示，嘉義基地一架F16V單座戰機下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於3時23分從雷達上消失，也就是起飛約莫半小時後就失聯。

F16失事前幾天，台灣軍方才在嘉義向媒體示範多架次緊急升空，並展示12架F16V戰機在跑道列隊，仍失聯的編號6650的F16V戰機當時也參與演示。

台灣空軍督察長柳惠千表示，戰機當時正執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜入海中，並稱當沒有人看到飛官跳傘，不排除是機務、人為或天氣等因素導致，已組成專案小組調查中。

不過，柳惠千也提到提到，事發過程前後，基地與擔任率領、指揮任務的飛機並未收到失事戰機的無線電通話，研判飛官持續按住麥克風通話鍵，「這點不太正常」。另外，台灣總統蔡英文已指示救援優先，並進一步釐清事故原因。

才剛升級就失事

台灣因F16戰機老舊，把141架被F16戰機送到美國進行改裝升級，失事的飛機就是首批戰機之一，去年11月18日在美國改裝完成運回台灣。

據中央社報導稱，戰機改良後可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標；另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄准系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇導彈，戰力大為提升。

另外，備受關注的還有F16是否有加裝自動防撞地系統（AGCAS），台灣空軍官員表示，由於改裝升級前的F16是使用類比訊號，改裝後為數位訊號，因此得在美國經過測試，預計明年11月起在台灣安裝。

近年台灣發生多起軍機失事事件，2021年3月有2架F-5E戰機疑似空中擦撞，導致2名飛官墜海後殉職，2020年則至少發生4起與空軍戰機及直升機有關的飛安事件。

提高防衛能力

該戰機失事前，台灣立法院三讀通過一項國防特別預算，將分5年編列總額新台幣2400億的特別預算。以提高防衛能力應對來自中國日益增長的軍事威脅。

台灣朝野立法委員12日（周二）一致同意通過這項國防特別預算，這是在2022年創紀錄的5177億元台幣 (約1192億元人民幣)年度國防預算基礎上，所再增加的額外預算。早前台灣國防部表示，該預算就用在項採購台灣自產自制的武器，其中包括雄風、天弓、天劍系列等飛彈。

台灣政府稱，這是為了「在最短的時間內」獲得精準的導彈和大規模制造高效率的海軍艦艇，以提高台灣海上和空中軍事能力。

去年一整年，中國的戰機以前所未有的規模速度進入台灣的防空識別區。最密集的時間是中國國慶日當天起至10月4日，共計近150架中國軍機進入台灣防空識別區，數量及頻率都是前所未見。

加拿大智庫「麥克唐納-勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）駐台北軍事專家寇謐將（J Michael Cole）向法新社表示，「台灣需要確保現在就有能力抵擋中國的攻擊，若需要的話也能反擊，而不是未來5年或10年後才有這個能力。」

（法新社、中央社等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。