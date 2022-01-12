美股強彈激勵•台股12日開高上漲逾百點　大立光16秒完成填息

圖為美國紐約證交所1月10日照片 (美聯社) 圖為美國紐約證交所1月10日照片 (美聯社)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國聯準會（Fed）主席鮑爾在參院連任提名確認聽證會的證詞中，沒有出人意表的重大訊息，緩和投資人憂慮，美股四大指數11日全面反彈，激勵台股開高。在台積電續強帶動下，台股12日早盤漲幅一度逾百點，重新站回所有均線之上。

台股早盤以18348.39點開出，上漲60.18點，持續由台積電領軍，指數一度衝高至18394.70點，上漲106.49點，電子股成交比重約68%，航運股約8%比重，電子及百貨類股漲幅領先。

今天除息的大立光開盤小開高後快速衝上2480元，上漲40元，一分鐘內完成填息，不過完成填息後追價意願不高，壓抑股價紅翻黑。

連接器廠宏致因為5名員工確診，導致部份產線停工，今天股價小開低，早盤跌幅在1%之內。

大立光今天除息，股價以2465元開出，開盤後快速衝上2480元，上漲40元，16秒就完成填息。

根據中央社, 大立光2021年8月股東常會後修改公司章程，改為每半年配發股利，今天除息，每股發放31.156元現金股利，預計將發出現金股利逾41.5億元的現金股利，2月10日為股息發放日。

大立光今天開盤不到1分鐘就完成填息，不過填息任務達標後，追價買盤意願並不高，股價隨後被拉回平盤2440元，並一度翻黑下跌55元至2385元。