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【把握黃金72小時】F-16V戰機飛官仍失聯　台灣國搜中心陸海空徹夜搜救

行政院國家搜救指揮中心今天(12日) 表示，陸海空兵力持續不斷搜救，截至今早7時共出動10架次班機、1艦2艇、32車66人，把握黃金72小時搜救。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/12 09:41
空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於...

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機（機號6650）下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，3時23分於...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）嘉義基地一架F-16V戰機昨(11)日於嘉義外海執行訓練任務時墜海，飛行官陳奕失聯。行政院國家搜救指揮中心今天(12日) 表示，陸海空兵力持續不斷搜救，截至今早7時共出動10架次班機、1艦2艇、32車66人，把握黃金72小時搜救。

【把握黃金72小時】F-16V戰機飛官仍失聯　台灣國搜中心陸海空徹夜搜救

海軍水下作業大隊11日深夜趁海水退潮，乘膠筏下海搜尋墜海F-16V戰機。中央社

空軍司令部表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於3時23分從雷達上消失，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。

國搜中心今天發布新聞訊息表示，昨天下午3時32分接獲國防部通報，指空軍F-16V單座戰機稍早於嘉義東石外海雷達光點消失，28歲飛行員陳奕失蹤，國防部出動搜救直升機2架次前往搜救。

同時，國搜中心也立即調派海巡署艦艇進行海面搜救，警察及消防人員於岸際搜救，空勤總隊搜救機候令起飛。

國搜中心說，截至今早7時止，空中搜救兵力部分，國防部共出動搜救直升機5架次、定翼機3架次，空勤總隊搜救直升機2架次；海上部分，海巡署出動1艦2艇。

地面方面，嘉義縣消防局出動5車8人、嘉義市消防局2車4人、雲林縣消防局3車4人、嘉義縣警察局4車10人、海巡署18車40人，全力進行搜救。

【把握黃金72小時】F-16V戰機飛官仍失聯　台灣國搜中心陸海空徹夜搜救
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更新時間 : 2022-01-12 10:55 GMT+08:00

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