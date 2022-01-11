國發會宣布加碼10億美元融資　提供台灣立陶宛合資企業

國發會提供10億美元的融資基金額度，給台灣與立陶宛的合資企業，促進雙方發展（示意圖／Pixabay） 國發會提供10億美元的融資基金額度，給台灣與立陶宛的合資企業，促進雙方發展（示意圖／Pixabay）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）國家發展委員會主任委員龔明鑫與立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė），今（11）日參與由立陶宛主辦的雙部長線上視訊記者會時表示，除了之前提及將設立2億美元的「中東歐投資基金」，也會提供10億美元的融資基金額度，給台灣與立陶宛的合資企業，促進雙方發展。

中央社報導，國家發展委員會主任委員龔明鑫與立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今天出席由立陶宛主辦的雙部長線上視訊會議記者會。

龔明鑫表示，台灣與立陶宛應有永續性的合作，因此必須要設計一些可長可久的機制。除了2億美元的「中東歐投資基金」，國發會再加碼提供10億美元的融資額度，提供給台灣或立陶宛企業；設立投資基金與融資基金，目的是要促進台灣與立陶宛產業共同發展。

他說明，2億美元中東歐投資基金將由國發基金執行，10億美元的融資基金則由中央銀行提供額度給中國輸出入銀行，輸銀將提供企業低利貸款方案，促進雙方合作。

報導引述龔明鑫說，台灣跟立陶宛近期簽6項MOU，都是可能投資與融資的對象。去年10月台灣經貿考察團參訪立陶宛時，台廠與立陶宛廠商進行240場次對談，後續也有合作發展項目。

至於融資基金適用對象，龔明鑫表示，只要台灣廠商願意到立陶宛投資，或是台灣廠商與立陶宛有合資企業，又或是立陶宛廠商和台灣有合作關係，例如在台灣有設立供應鏈或採購關係，都可以申請。

龔明鑫說，總統蔡英文元旦談話時，提到要啟動「強化歐洲鏈結計畫」，台灣就要從立陶宛開始，會盡量促成對雙方有利的產業合作與貿易連結。他強調，若是上述的投資基金或融資基金不夠，還可以再加碼。

對於外界評論此為「金錢外交」，龔明鑫特別強調，台灣與立陶宛有共識，雙方所有對話都是建立在互利的基礎上，而且透過去年10月的中東歐經貿訪查，出訪產官學研有很深刻的體認，中東歐在汽車、雷射、金融科技都具有優勢，雙方合作可以互利雙贏，這才是長久之道。

「這是個投資基金，不是援外基金」，龔明鑫直言，台灣和立陶宛會以促進雙方產業與經濟合作為宗旨，朝此方向前進，這才是善的循環。

至於兩大基金何時可以啟動，龔明鑫表示，預算已經準備好了，行政程序也可以很快完成，但須要了解立陶宛是否也有行政程序要進行，「態度上是盡快」。

阿爾莫奈特也說，目前已有許多立陶宛業者對投資基金表達興趣，包括雷射產業、半導體產業、晶片製造業等。關於基金申請的細節與條件，還會再與台灣協商討論，希望讓這筆資金更有競爭力，讓有興趣的企業都有機會申請與使用，她也期望在不久的將來，能再分享更多細節與日期。