Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

泰國證實為非洲豬瘟疫區　即起攜其豬產品入境台灣罰20萬

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/11 19:53
即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元。(示意圖/pixabay)

即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心今（11）日表示，泰國畜牧發展廳（DLD）於今日宣布發現非洲豬瘟，該廳於佛統府採樣309個樣本，其中1個屠宰場採樣樣本檢測出非洲豬瘟陽性。泰國畜牧廳後續將通報OIE，並宣布發現地為疫區；即日起自泰國入境旅客違規攜帶豬肉製品，初犯罰款20萬元，再犯重罰100萬元，外來人口如果不能當場繳清罰款，拒絕入境直接遣返。

應變中心說，我國在108年早將包括泰國在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分百X光機查驗持續加強各項把關措施。另去年12月15日、12月27日及今年1月3日，關務署與防檢局3度在查獲泰國郵包內之豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸，除通知泰國主管機關加強監測，並持續關注來自泰國的疫情狀況。

由於目前非洲豬瘟的疫情在國際上仍相當嚴峻，至今亞洲已有中國(含香港、澳門地區)、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國、緬甸、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、馬來西亞、不丹及泰國等15個國家淪陷，歐洲地區的義大利及北馬其頓也在近日確診發生非洲豬瘟，疫情未見停歇。

面對即將來臨的農曆春節，邊境旅客出入及國際郵包都會大增，應變中心表示，各邊境管制機關已經重點加強各環節的把關工作，包括旅客行李、郵包、快遞及貨運等強化查驗；對於來自非洲豬瘟疫區及高風險地區的郵包逐件檢查；針對外籍移工及新住民加強宣導；春節前啟動聯合稽查市售商店專案計畫，防堵市面販賣來路不明肉品；加強查核畜牧場落實廚餘蒸煮等精進措施。

應變中心提醒國人，春節返鄉時，不要自行攜帶或郵寄香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國；民眾若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親(寄)送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，否則將依動物傳染病防治條例規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請全民同心協力守護臺灣畜牧生產環境安全。
非洲豬瘟

相關新聞

中秋連假將近！非洲豬瘟防疫聯盟用行動劇　邀民眾做陣防詐守淨土
中秋連假將近！非洲豬瘟防疫聯盟用行動劇　邀民眾做陣防詐守淨土
2021/09/10 11:54
安心過中秋！台灣移民署多管齊下阻絕豬瘟　購買郵寄疫區含肉月餅恐觸法
安心過中秋！台灣移民署多管齊下阻絕豬瘟　購買郵寄疫區含肉月餅恐觸法
2021/09/04 14:53
走私肉品讓非洲豬瘟也走進台灣　移民署籲新住民謹守「三不」原則
走私肉品讓非洲豬瘟也走進台灣　移民署籲新住民謹守「三不」原則
2021/09/01 11:09
台灣越籍移工持有肉品驗出非洲豬瘟　檢警擴大釐清
台灣越籍移工持有肉品驗出非洲豬瘟　檢警擴大釐清
2021/08/29 13:56
防線遭攻破 台灣查獲首宗非洲豬瘟走私肉品
防線遭攻破 台灣查獲首宗非洲豬瘟走私肉品
2021/08/22 21:14

更新時間 : 2022-01-11 21:09 GMT+08:00

最受歡迎

【1/11台灣本土+12　境外+58】桃機疫情擴大至電子廠群聚　還有台北聯醫2護理師、其男友也染疫
【1/11台灣本土+12　境外+58】桃機疫情擴大至電子廠群聚　還有台北聯醫2護理師、其男友也染疫
【1/10台灣本土+6　境外+26】桃園機場疫情擴大　金嗓歌友會家人、手推車員的兒子安親班同學也確診
【1/10台灣本土+6　境外+26】桃園機場疫情擴大　金嗓歌友會家人、手推車員的兒子安親班同學也確診
台灣1/9新增新冠肺炎本土確診11例　全國維持二級警戒至1/24
台灣1/9新增新冠肺炎本土確診11例　全國維持二級警戒至1/24
全民皆可打！1/7起台灣追加劑間隔縮短至12週　陳時中：2劑AZ者　建議第3劑施打莫德納、BNT或高端
全民皆可打！1/7起台灣追加劑間隔縮短至12週　陳時中：2劑AZ者　建議第3劑施打莫德納、BNT或高端
「台灣疫苗防治一網通」12/29上線　接種地點、施打廠牌一次看
「台灣疫苗防治一網通」12/29上線　接種地點、施打廠牌一次看
【機場群聚足跡總整理】桃園2國小停課至寒假　1/10起實施5大加強版防疫措施
【機場群聚足跡總整理】桃園2國小停課至寒假　1/10起實施5大加強版防疫措施
【快訊】9日深夜桃園機場群聚累計24例！中壢某國小學童確診 全校停課14天
【快訊】9日深夜桃園機場群聚累計24例！中壢某國小學童確診 全校停課14天
【快訊】台灣北市中正萬華區立委罷免案•同意票逾5萬未達門檻　林昶佐自行宣布:「罷免失敗」
【快訊】台灣北市中正萬華區立委罷免案•同意票逾5萬未達門檻　林昶佐自行宣布:「罷免失敗」
新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵
新冠變異株Omicron高傳染、低重症？最新研究發現「肺部」是關鍵
划船划到一半遭巨石砸死 巴西驚悚船難釀10死數十傷【影】
划船划到一半遭巨石砸死 巴西驚悚船難釀10死數十傷【影】
"