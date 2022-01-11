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美國制裁俄國害到盟友還惹中國？ 《外交事務》： 普丁認為拜登虛張聲勢

美國若執行制裁，盟友需付出相當代價，也須中國默許配合方能成效。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/11 18:07
《外交事務》分析指出，俄國總統普丁認為華盛頓放話制裁是虛張聲勢。（圖／美聯社）

《外交事務》分析指出，俄國總統普丁認為華盛頓放話制裁是虛張聲勢。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國、俄國當地時間（10）日於日內瓦商談烏克蘭危機陷入僵局，美媒分析，華盛頓放話對俄國實施毀滅性制裁，不僅盟友將付出代價，也將牽扯中國，且中國若不配合，制裁也將大打折扣。反觀莫斯科早已做好為拿回掌控權付出代價，普丁或將拜登之舉視為虛張聲勢。

俄烏衝突一再升溫，美國多次警告莫斯科，更以針對俄國金融體系到限制該國進口石油鑽探技術等「毀滅性制裁措施」，意圖嚇阻莫斯科行動。然美國權威國際事務雜誌《外交事務》指出，只有當西方的制裁的代價高過俄國出兵烏克蘭的巨大利益，才能對莫斯科奏效。

分析指出，克里姆林宮並不買帳。因為西方若要執行制裁，可謂「殺敵一千，自損八百」，還需中國默許配合，美國將面臨一系列問題。

普丁先前已經表明，願意忍受代價適中的制裁，以追求重建俄羅斯對其前衛星國的主導地位，即便在2014年克里米亞戰爭後，於經濟及石油探鑽上受制裁影響，也未打算歸還克里米亞和頓巴斯地區。而這一次，俄羅斯將其目標定得更高，它不是要搶奪烏克蘭的兩塊領土，而是要迫使整個國家回到自己的控制範圍內。

反觀美國，話說得很硬，卻並未真正「承諾」採取措施。先前沸沸揚揚的北溪2號天然氣管道，若關閉對俄國基本毫無影響；而諸如切斷俄羅斯與環球銀行金融電信協會（SWIFT）的聯繫以及將俄羅斯銀行拉進黑名單等，歐洲盟友並未就上述措施將付出的高昂代價取得共識，而上述手段也將對俄國商品的最大消費國中國造成影響，美國並不樂見問題複雜化。

報導指出，若華盛頓實施更嚴厲制裁，身為俄國最大貿易夥伴的中國反應或將不同。然中國如果拒絕美國的制裁，中國企業也不配合，將使華盛頓陷入困境。若接受中國不需遵守美國制裁此一選項，將極大削弱制裁力道。
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