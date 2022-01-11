台灣1922疫苗平台1/15重啟！僅提供第3劑預約　1/17開打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應國內疫情擴大，指揮中心縮短第3劑疫苗接種間隔，醫院、診所湧入大量預約電話，1922疫苗預約平台將於15日重新開啟，主要以預約第3劑為主，預計17日起開打。

指揮中心發言人莊人祥今（11）日在疫情記者會中表示，目前疾管署雖設有疫苗地圖，由於部分診所只提供電話預約疫苗，但診所除了疫苗相關作業外，還有許多業務要處理，因此決定重啟1922疫苗預約平台。

莊人祥說，疫苗預約平台將於15日早上10點到16日中午12點止重新上線開放預約，主要以預約第3劑為主，17日起開打，另外，各縣市衛生局仍有約90幾萬劑疫苗，呼籲衛生局儘速鋪貨到各院所。

指揮中心指揮官陳時中也指出，目前國內疫苗量充足，只是因衛生局很難控制醫療院所使用量，導致部分診所疫苗用罄，雖然先前衛生局在會議中認為不開放預約平台仍可因應，但現在看起來有點吃力，因此決定重啟平台。

莊人祥進一步解釋，未來疫苗預約平台重啟後僅開放預約功能，沒有意願登記，也不會發送簡訊，目前規劃一期就是一週，例如15日、16日開放預約17日至23日的第3劑疫苗。

莊人祥說，在接種第3劑疫苗的限制方面，民眾必須年滿18歲，且完整接種滿12週以上，例如去年10月31日當天接種第2劑者，只能在1月23日以後才能接種第3劑。