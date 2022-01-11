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新北攜手臺北大學、馬偕醫學院 打造全英語大學預修課及高中醫學專班

By 台灣英文新聞
2022/01/11 17:29
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市積極與國內頂尖優質大學簽訂合作備忘錄，強化與大學共創合作學習。今（11）日教育局於北大高中與臺北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（MOU）。與兩校課程合作，提供新北市高中生2022年起修習31門週間及週末課程，以及93門大學AP先修課。其中包含臺北大學提供全國數量最多的40門「全英語大學預修」課程，以及馬偕醫學院提供全國唯一的7門「新北醫學專班」課程，培育國際雙語及醫學菁英人才。

教育局表示，臺北大學與馬偕醫學院均位新北，在人文法商及醫學護理領域享有盛名。這次借重兩校專業讓學子就近享有大學資源。新北市為落實2030雙語國家政策，積極推動雙語教育，並感謝臺北大學語言中心開設40門全英語授課的大學預修課，提升學生英語力。而馬偕醫學院更首度為新北開設醫學專班，開設的7門醫學系專題包括解剖學、癌細胞探究、復健與護理等課程，讓高中生搶先體驗醫學院實作課及先進設備，課程一推出即秒殺滿額。

臺北大學李承嘉校長表示，學校為新北境內唯一綜合型大學，提供在地學子和社區居民豐富大學資源，也肩負起社會責任，致力在地創生與人才培育。北大於(2021)年12月初成立了校級USR Hub社會責任實踐基地，規劃定期舉辦焦點座談及跨校共學交流，激勵師生踴躍參與USR課程與相關活動。此次與教育局合作，讓新北市高中學子透過大學先修課、週間及週末的大學專題短課提早試探，實踐學校作為社會責任、業務推動交流和人才培育的平台。

馬偕醫學院教務長吳子維表示，馬偕醫學院著眼於培育具專業技術能力與救世服務熱忱的醫療人才，期望以生命感動生命。此次學校醫學、護理學、聽力暨語言治療等三學系，率先為新北的高中生開設醫藥衛生領域課程，將優質師資與學習資源分享給全市高中。同時感謝教育局用心安排，藉由地方政府與大學合作，讓高中生進大學前能探索自我興趣、豐富學習歷程，是全市家長與學子之福。

就讀北大高中高二的邱韻瑋同學表示，之前曾參與出版三峽茶鄉走讀地圖，與臺北大學有合作的經驗，不僅發展社區GIS數位走讀資料庫，並與三峽地區茶行聯名發行茶包組。邱同學表示，大學端課程跟高中比較起來，可接觸到深厚學理脈絡，研發出作品也較有機會透過產學合作提供業界，令人大開眼界。自己未來會把握機會參與多元大學課程，透過問題與反思，開拓學習視野的廣度與深度。

教育局指出，新北市自2021學年度起已完成與政治大學、臺北市立大學簽訂課程合作備忘錄，再加上與北大與馬偕合作，累積合計開設近200門大學課程供學生選修。新北市高中生修習專題課程可獲得大學端修課證明，作為自主學習計畫豐富的素材，而修習大學預修課程更能直接折抵大學學分，成為升大學最強力後盾。未來合作課程與報名歡迎至「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」查詢。

新北攜手臺北大學、馬偕醫學院 打造全英語大學預修課及高中醫學專班

照片來源：新北市教育局提供

新北攜手臺北大學、馬偕醫學院 打造全英語大學預修課及高中醫學專班

照片來源：新北市教育局提供

新北攜手臺北大學、馬偕醫學院 打造全英語大學預修課及高中醫學專班

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2022-01-11 18:07 GMT+08:00

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