新北攜手臺北大學、馬偕醫學院 打造全英語大學預修課及高中醫學專班

新北市積極與國內頂尖優質大學簽訂合作備忘錄， 強化與大學共創合作學習。今（11） 日教育局於北大高中與臺北大學、馬偕醫學院簽訂課程合作備忘錄（ MOU）。與兩校課程合作，提供新北市高中生2022年起修習31 門週間及週末課程，以及93門大學AP先修課。 其中包含臺北大學提供全國數量最多的40門「全英語大學預修」 課程，以及馬偕醫學院提供全國唯一的7門「新北醫學專班」課程， 培育國際雙語及醫學菁英人才。

教育局表示，臺北大學與馬偕醫學院均位新北，在人文法商及醫學護 理領域享有盛名。這次借重兩校專業讓學子就近享有大學資源。新北 市為落實2030雙語國家政策，積極推動雙語教育，並感謝臺北大學語言中心開設40門全英語授課的大學預修課， 提升學生英語力。而馬偕醫學院更首度為新北開設醫學專班，開設的 7門醫學系專題包括解剖學、癌細胞探究、復健與護理等課程， 讓高中生搶先體驗醫學院實作課及先進設備， 課程一推出即秒殺滿額。

臺北大學李承嘉校長表示，學校為新北境內唯一綜合型大學， 提供在地學子和社區居民豐富大學資源，也肩負起社會責任， 致力在地創生與人才培育。北大於(2021)年12月初成立了校級 USR Hub社會責任實踐基地，規劃定期舉辦焦點座談及跨校共學交流， 激勵師生踴躍參與USR課程與相關活動。此次與教育局合作， 讓新北市高中學子透過大學先修課、 週間及週末的大學專題短課提早試探，實踐學校作為社會責任、 業務推動交流和人才培育的平台。

馬偕醫學院教務長吳子維表示， 馬偕醫學院著眼於培育具專業技術能力與救世服務熱忱的醫療人才， 期望以生命感動生命。此次學校醫學、護理學、 聽力暨語言治療等三學系， 率先為新北的高中生開設醫藥衛生領域課程， 將優質師資與學習資源分享給全市高中。同時感謝教育局用心安排， 藉由地方政府與大學合作，讓高中生進大學前能探索自我興趣、 豐富學習歷程，是全市家長與學子之福。

就讀北大高中高二的邱韻瑋同學表示， 之前曾參與出版三峽茶鄉走讀地圖，與臺北大學有合作的經驗， 不僅發展社區GIS數位走讀資料庫， 並與三峽地區茶行聯名發行茶包組。邱同學表示， 大學端課程跟高中比較起來，可接觸到深厚學理脈絡， 研發出作品也較有機會透過產學合作提供業界，令人大開眼界。 自己未來會把握機會參與多元大學課程，透過問題與反思， 開拓學習視野的廣度與深度。

教育局指出，新北市自2021學年度起已完成與政治大學、 臺北市立大學簽訂課程合作備忘錄，再加上與北大與馬偕合作， 累積合計開設近200門大學課程供學生選修。 新北市高中生修習專題課程可獲得大學端修課證明， 作為自主學習計畫豐富的素材，而修習大學預修課程更能直接折抵大 學學分，成為升大學最強力後盾。未來合作課程與報名歡迎至「 新北市高中與大學共創學習媒合平臺」查詢。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

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