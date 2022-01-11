創新技術超唯美工業風汽車工廠 南強汽車微板金旗艦中心閃亮登場

新北巿南強工商汽車科獲新北創新教育加速器計畫補助 ，辦理「妙手回春，車體唯美-汽車板金創新技術專業人才培訓中心 」計畫，全國首創汽車微板金無漆凹痕創新修復技術( Paintless Dent Repair，PDR)專業人才培育課程。南強工商與產學合作廠 商及科大共同簽署合作備忘錄，培養汽車新興產業專業人才。

副市長劉和然出席見證學校與產學合作廠商簽署合作備忘錄時除 感謝企業與學校共同協力，他並表示，新北巿積極透過產官學合作培育優秀的技 職人才，此計畫與「卓越凹痕修護車體維美中心」 等數家汽車產業以及東南科大等大專院校汽車相關系所合作， 成立結合力與美的汽車微板金旗艦中心，為汽車修復人才培育開啟嶄 新的里程碑。

卓越凹痕修護車體維美中心技術執行長馬成傑指出， 在協助顏翔昱國手訓練時， 發現南強工商是汽車板金的人才培訓重要據點，能讓更多人認識PD R技術，希冀藉由業界資源的挹注， 能協助學校培養更多汽車產業人才。

南強工商校長徐美鈴表示，汽車科多年來深耕汽車板金、 車輛塗裝特色課程及人才培育頗見成效， 國手教師團隊帶領學生在國際技能競賽、 全國技能競賽及工科競賽等屢創佳績， 今年培育選手方宣又獲得全國技能競賽汽車板金金牌， 也即將代表臺灣爭取國際技能競賽佳績。

現在結合民間和學術資源，學校首創全台唯一汽車微板金旗艦中心融 合實作技術納入學校課程學習，引進汽車界最夯PDR創新技術， 打破板金維修高額板材費用及耗時印象， 使用專業工具修護汽車過程可無損汽車原漆、無痕整修， 將車身表面凹陷恢復平整，省去傳統板金多道工序， 大幅縮短修護時程，且修護過程無汙染又環保，降低環境傷害。

此次設立的旗鑑中心除提供師生學習創新技術， 也無償提供車廠專業技師參與培訓。另秉持向下札根之理念， 攜手國中親師生共同參與職業試探課程，吸引新北市國高中及科大對 汽車板金有興趣的學生，陸續前來搶先體驗實作課程， 藉此瞭解汽車板金修護未來的產業發展趨勢。 以工業風嶄新設計的汽車微板金旗艦中心， 完全打破了對傳統汽車板金修護場域的印象， 學生們驚嘆板金修護也可以潔淨優雅，一掃「黑手」的刻板形象。

教育局長張明文表示，新北市自2019年起推動4年4億元的「 贏得未來·技職人才」計畫，全面提升本市技職教育品質， 著重學生所學專業技術能與產業務實接軌， 並超前推動未來新興產業之人才培育，為社會經濟發展注入新量能， 更為青年學子的生涯發展奠基，深化專業技能， 讓新北市的孩子成為專業設計人才走向國際。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供