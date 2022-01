【俄烏衝突】美俄談判歐盟消音 分析：被當小弟

(台灣英文新聞/政治組 綜合外電報導)美國、俄國於當地時間10日就烏克蘭問題於日內瓦閉門談判,美國拒不接受俄國所提北約永不東擴的要求,雙方仍有意繼續對話。身為地主、擁北約成員國的歐盟卻被靜音,仿若局外人。

美國國務院聲明指出,美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)在近8小時會談中,提及美軍演習範圍和在歐洲的飛彈部署提出建議,並堅決否定莫斯科所提的對美國不可行的安全提議,不允許北約門戶開放政策(Open Door)被說三道四,並強調「没有你就没有我」(nothing about you, without you)的原則,不會在沒有烏克蘭、歐洲、北約參與對該地區或組織做出決策。

雪蔓亦指出這次日內瓦會談只解決烏克蘭危機的一段漫長過程的開始。根據會議排程,美俄雙方於12日北約-俄羅斯理事會(NATO-Russia Council,NRC)特別會議,以及13日的歐洲安全暨合作組織(OSCE)會期裡,將繼續就烏克蘭議題進行討論。

俄羅斯副外長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)則在會後記者會中否認侵烏意圖,儘管俄國關於「烏克蘭及其他前蘇聯國家不得加入北約」的訴求未見進展,然布可夫對長年訴願能攤在陽光下商談表示樂觀以待。

紐約時報分析指出,歐盟不僅缺席本日談判,更未參與12日的北約-俄國會談,在自家地界上、又與自身安全切身相關,歐盟卻落得如局外人的尷尬處境,顯示俄國仍將歐盟視為美國小弟。

法國的防務分析師海斯柏格(Francois Heisbourg)將之歸咎於歐洲對美國的矛盾心態,不滿過度干預又不甘被放任。且經阿富汗撤兵一事以及美國專注中國挑戰,歐洲也對拜登政府產生疑慮,並擔憂拜登期中選舉失利,若川普隨後繼任又將擺歐洲一道。

歐洲外交關係協會(ECFR)主任雷納德(Mark Leonard)則表示,美國現將中國視為核心挑戰而非俄羅斯,雙方認知自然不同,且美國也不滿歐洲出嘴不出力。