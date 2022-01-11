台北表演藝術中心3月試營運　15組團隊演出票券全面6折

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)耗費10年打造的台北表演藝術中心將於3月試營運，自即日起可以優惠價搶先購買試營運演出票券。

坐落於士林區且佔地2公頃的台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）耗費10年打造，斥資超過60億，即將在3月迎來試營運，在開放之前已頻登上國際媒體版面，獲時代雜誌評選為世界最佳景點之一，入選CNN最令人期待、具顛覆性的8個建築名單。

由普立茲克建築獎得主-荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten）設計，北藝中心靈感源自士林夜市鴛鴦麻辣鍋，採用「3＋1」劇場設計，包含1500席的大劇院、500-800席的藍盒子劇場、以及世界唯一圓球觀眾席，800席的鏡框式球劇場；最大特色為，大劇院可連通藍盒子劇場成為2300席「超級大劇場」，這是國內首座巨型劇院，為全台最大舞台規模。

北藝中心即將於3月至5月試營運，台北市副市長蔡炳坤表示，為了迎接北藝中心開幕，今年有許多活動將於此舉辦，包含台北燈節及白晝之夜，搭配周邊活動重現國際觀光夜市士林夜市風華。

北藝中心董事長劉若瑀說，面對疫情升溫，會根據政策做調整考慮以直播方式呈現表演節目，這次試營運的表演團隊都是跟北藝中心一起走過來的，希望大家能來支持，將發放5,000張敦親睦鄰票給市民。

北藝中心執行長王孟超說明，已做過很多交通模擬跟維安報告，這禮拜會先測試停車場，攜手Yoxi計程車隊測試160輛計程車在半小時內進出場；場館部分，北藝中心則採單館測試，到4月底3館會一起進行壓力測試，這過程中也會跟交通大隊、士林分局及捷運公司合作，引導大家使用最簡單最省時的方法來北藝看戲。

此外，為推廣看戲風氣，王孟超說，將串聯商圈鄰里推出很多暖身活動，也會推出旅行套票推動觀光，將來看戲的觀眾導到士林夜市，因為來北藝看戲不純粹只是看戲，反而是來吃美食、看好戲、做好玩的事，將來也會跟士林的台灣戲曲中心及兩廳院合作，打造台北市成為很棒的劇場生態圈，希望可以帶動周遭的小劇場、咖啡廳及畫廊等。

阮劇團、台南人劇團、真快樂掌中劇團、故事工廠等共15組團隊將於試營運期間帶來當代劇場、現代舞、音樂劇、兒童劇等演出，試營運期間票券全面6折，預計於2022年7月啟用，8月正式開幕詳情請於官網查詢。



台北表演藝術中心(攝影/蔡耀徵)