北海岸美景 富基漁港邀大眾大啖鮮蟹美食

假日就是要去北海岸！北海岸離台北市中心不遠， 即使睡到七晚八晚，它已成了眾人最愛的假日去處， 北海岸涵蓋了淡水、三芝、石門、金山等， 沿著海岸線更有嚐不完的美食與看不盡的海景。

又到了歲末年終的連續假期， 歡迎民眾連假不妨趁此時來北海岸一遊， 可欣賞北海岸有山有水的明媚景緻，如石門洞、老梅綠石槽、 富貴角燈塔、風箏公園及老梅迷宮等， 而位於這些北海岸美麗景點中樞紐位置的富基漁港， 更是來到北海岸的遊客必訪的海鮮聖地。

富基漁港位於新北市石門區富基里，是萬里蟹最重要產地之一， 擁有墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產， 提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海鮮的好去處，民眾來北海岸一遊， 除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外， 鄰近也有石門婚紗廣場與石門風箏公園及老少咸宜的老梅迷宮等特色 景點。富基漁港設有著名的富基漁市提供各式新鮮海產， 民眾可以前來享用及選購； 今年富基漁市特地推出超值彭湃海鮮拼盤，只要在魚市任一水灘花費 8,888元，就可享用正當時的貢寮鮑、萬里蟹、以及大明蝦、 透抽和波士頓龍蝦，既可現場享用也可以外帶，或免費宅配喔。

漁業處指出，富基漁港鄰近富貴角燈塔，風景秀麗，魚市前的多功能 突堤碼頭除提升漁船作業安全性、增加漁船停泊數的需求， 突堤平台增設遊憩座椅及植栽，提供遊客及民眾假日休憩、 飽覽絕美日落美景的好去處，歡迎民眾在做好自我防護， 保持社交距離、佩戴好口罩及隨身攜帶酒精消毒，到富基漁港吃海鮮 、欣賞日落和海景。

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照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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