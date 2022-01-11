中華電信Hami Video榮登年度傑出OTT服務公司 獲頒2021行銷傳播傑出貢獻獎

動腦雜誌與台灣廣告主協會1月10日晚間於世貿國際會館盛大舉辦 「2021行銷傳播傑出貢獻獎」頒獎典禮，中華電信以「Hami Video」榮獲年度傑出OTT服務公司金獎。

「2021行銷傳播傑出貢獻獎」已連續舉辦十七年， 中華電信取得主辦單位動腦雜誌、 台灣廣告主協會及評審委員一致肯定，榮獲「 年度傑出OTT服務公司」殊榮，再次證明Hami Video在台灣OTT市場領先地位。

中華電信Hami Video在2021年轉播東京奧運， 在史上最強中華隊的亮眼表現下，締造奧運期間「 觀看人數突破730萬」、「日活躍用戶數最高達212萬」、「 全站總瀏覽量破2.7億次」 等台灣OTT平台前所未有之輝煌紀錄， 並首度以4K超高畫質與VR模式直播奧運盛會。

中華電信並與域動行銷合作奧運轉播線上廣告銷售， 以創新多元廣告曝光版位， 運用AI大數據精準廣告投放能力靈活對準目標受眾， 依不同競賽項目、對戰組合、觀賽亮點投遞最貼切的廣告內容， 讓各廣告主可依不同需求，將自己的「品牌跟奧運賽事」有效結合， 提升品牌知名度與認同感，一掃各行各業受疫情籠罩的低迷氣氛， 帶動中華電信MOD/Hami Video影視平台2021全年廣告營收較去年成長超過一倍。

中華電信表示，2022年也是運動大年，Hami Video將轉播北京冬奧、杭州亞運、及卡達世足賽， 希望邀請業界夥伴合力再創全民瘋運動熱潮。

透過奧運轉播，讓廣大網友認識到原來Hami Video集結了超豪華的運動賽事陣容，包括NBA美國職籃、 MLB美國職棒、BWF羽球、歐冠/歐霸足球、中華職棒、 HBL高中籃球、網球大滿貫等，不少網友直呼Hami Video運動館一個月才99元真是太佛心的價格。

除了運動賽事外，Hami Video還有強檔旗艦影劇內容、 集結了在YouTube訂閱數合計超過2, 500萬的30組以上知名網紅的「網紅館」， 更獨家上架網友熱議不斷的《炎上BURN》冒犯喜劇長片。

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