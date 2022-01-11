F-16V戰機今下午嘉義東石外海失聯　海陸空持續搜救上尉飛官

空軍嘉義基地一架單座F-16V 11日下午訓練過程中在嘉義東石外海失聯，目前正在全力搜救。圖為失聯F-16V同型機。 空軍嘉義基地一架單座F-16V 11日下午訓練過程中在嘉義東石外海失聯，目前正在全力搜救。圖為失聯F-16V同型機。 (來源 中央社)

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）空軍司令部今（11）日表示，嘉義基地1架 F-16單座戰機，機號6650，14點55分由飛行官陳奕上尉駕機起飛執行對地機砲攻擊訓練，15點23分訓練過程中在嘉義東石外海失聯，空軍已成立應變中心，展開搜救行動，截至下午5時仍無任何發現。

國搜中心下午發布新聞短訊表示，下午3時25分獲報，指國防部空軍一架F-16戰鬥機在嘉義東石外海雷達光點消失；同時，有民眾目擊戰機於鰲鼓溼地北堤西側墜入海面。

嘉義空軍救護隊搜救機已起飛前往搜救，國搜中心調派海巡艇進行海上搜救，警察、消防、海委會岸巡人員及嘉義縣救難協會都前往岸際搜救。

嘉義縣消防局表示，接到東石鄉鰲鼓村鰲鼓溼地北堤的水溪靶場附近有F-16戰機雷達光點消失，立即派員前往搶救，並加派5車、11人、2艘船艇前往，現場與海巡署、軍方人員及警方投入搜救。

海巡署目前派出台北艦、台東艦等，計有110人投入搜救。消防人員、海巡人員在鰲鼓溼地北堤附近海邊，利用望遠鏡在海面搜尋，空中還有直升機搜尋海面，不過，截至下午5時仍無任何發現。

據了解，空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），去年底在空軍嘉義基地成軍，首批接裝的F-16V，約60架。