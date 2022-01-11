台北市聯醫中興院區2護理師與男友染疫　足跡曝光

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（11）日證實，北市聯醫中興院區有2名護理師及其中1人的男友確診，北市衛生局已擴大採檢88人、86人陰性，護理師小孩就讀班級及補習班停課2天。另外，新北市衛生局也公布2名護理師足跡，提醒曾出入相關場所的民眾進行自主健康監測，如出現疑似症狀請前往指定採檢所就醫，不得搭乘大眾交通工具。

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中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，北市聯醫中興院區護理師案17570，負責大夜班的專責病房，在1月7日的固定篩檢中為陰性，9日開始喉嚨不舒服，10日發燒後採檢確診，CT值13，衛生單位緊急匡列同病房同仁和其密切接觸者採檢，結果發現另1名護理師案17571和護理師(案17570)的男友案17572也確診。

張上淳進一步說明，案17570近日曾照顧5名確診個案，其中3人已定序確認感染Omicron變異株，醫院（含宿舍）密切接觸者23人匡列為居家隔離，隔離在醫院空病房單位，採檢結果1人陽性（案17571），其餘21人陰性、1人檢驗中。

新北市衛生局表示，北市聯醫中興院區確診者中，有2人住在新北市，分別為護理師案17571和另1名護理師的男友案17572。

案17571為40多歲女性醫院護理師，住在三重區，1月6日種第三劑疫苗，因案17570發燒採檢PCR陽性，1月10日遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，CT值15，無症狀，安排收治專責病房隔離治療。個案匡列接觸者居住新北共4人(同住3名家人、非同住親友1人，經採檢均為陰性。

另一例為案17572，20多歲男性，住在永和區，已接種兩劑疫苗，為北市確診個案17570男友，因女友1月10日採檢PCR陽性，遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，CT值29，自述10日有喉嚨不舒服的情形，安排收治專責病房隔離治療。個案職場在台北市，工作及活動足跡在台北市居多。指揮官陳時中下午在疫情記者會證實，這名護理師男友職業為台北市某餐酒館廚師。目前匡列接觸者居住新北共4人，經採檢1人PCR陰性、3人檢驗中。

在北市防疫方面，在居家隔離及擴大採檢人數方面，已匡列居家隔離25人，擴大採檢88人，其中86人陰性、2人因來自外縣市，正在安排。

副市長黃珊珊今天表示，護理師案17571有2名小孩在學校上課，同住家人為老公及2名小孩採檢皆為陰性。目前已將這2個班級預防性停課2天，老師與同學今天會採檢，視結果決定是否復課，而小孩的補習班也停課2天。

停課人數為學校50名學生、2名導師、5名科任老師，補習班則為43人；案17570男友的職場也在調查與匡列，之後員工會採檢。

黃珊珊說，目前病毒基因定序還未出爐，感染途徑仍在釐清調查。2名護理師照顧的病房環境採檢都是陰性，目前該病房只出不進。

在緊急疫調後，新北市衛生局公布2名護理師的足跡，提醒曾出入相關場所的民眾進行自主健康監測，如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請前往指定採檢所就醫，不得搭乘大眾交通工具。