全球首例！ 美國男子接受豬心移植

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）美國一名57歲男子7日移植基因改造豬隻的心臟，創下醫學先例，為動物器官移植人類樹立重大里程碑。該男子目前預後狀況仍不穩定，由醫療團隊密切監測中。

法新社報導引述美國馬里蘭大學醫學院（University of Maryland Medical School）聲明指出，本次受贈者班奈特（David Bennett）因病安裝人工心肺機，已臥床數月，更被判定不適合接受人類器官移植。

也因此儘管知道手術成功率低，班奈特仍選擇放手一博，他表示，「我要不等死，要不就接受移植。我想活下來...這是我最後的選擇。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）在跨年夜批准手術緊急授權，讓不適合接受傳統移植手術的患者有一線生機。

經歷這項「歷史性」手術後，班奈特正康復中，其預後狀況仍不穩定，醫療團隊正密切監測，以判定新器官的運作情況。

執行豬心移植手術的葛瑞菲斯（Bartley Griffith）醫生表示，這項突破性手術，為解決器官短缺危機邁進一步。他也樂觀認為，該項手術能為將來的患者提供新選擇。

據馬里蘭大學異種生物心臟移植計畫共同創辦人莫修丁（Muhammad Mohiuddin）指出，該手術是多年研究得成果。本次捐贈豬心的豬隻經過基因改造，由維吉尼亞州生物科技公司Revivicor透過10次基因編輯，將與人類接受度有關的6種人類基因植入豬隻基因組，並「移除」會導致人類排斥豬隻器官的3種基因，會引發豬隻心臟過度生長的基因也被移除。

醫療團隊也使用Kiniksa Pharmaceuticals製造的實驗性新藥，搭配傳統抗排斥藥物，來抑制免疫系統。

豬隻為目前動物器官捐贈的理想選擇，豬心瓣已廣泛用於人體，豬皮為燒傷手術中常見的生物敷料。