【1/11台灣本土+12　境外+58】桃機疫情再擴大　台北聯醫也傳群聚 護理師案17570、其男友和室友染疫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，新增70例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為12例本土病例、58例境外移入；另外，無新增死亡個案。

今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

12例本土個案中，2個案是機場清潔人員的家人；4個案是確診居服員友人的職場群聚；2個案是居服員服務案主的親人；1個案是確診安親班學生的母親，另有醫護人員職場及其友人共3人確診。

今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（27例）、英國（4例）、印尼、菲律賓及澳大利亞（各3例）、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大（各2例）、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西（各1例）移入，另2例調查中。入境日介於去（2021）年12月9日至今（2022）年1月10日。

截至目前國內累計17,463例確診，分別為2,762例境外移入，14,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。