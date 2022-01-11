台日經貿會議談福島食品解禁 大橋光夫：絕不向台灣出口有健康疑慮的食品

第45屆台日經貿會議於今（11）日上午舉行。台日關係協會會長邱義仁會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫隔空一握，展現雙邊友好情誼。（圖... 第45屆台日經貿會議於今（11）日上午舉行。台日關係協會會長邱義仁會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫隔空一握，展現雙邊友好情誼。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導） 第45屆台日經貿會議於今（11）日上午舉行。台日關係協會會長邱義仁會長邱義仁盼雙邊能儘早就台灣加入CPTPP展開建設性對話，日本台灣交流協會會長大橋光夫則希望台灣能盡快解除對福島食品的進口限制。

受疫情影響，台日經貿會議睽違兩年，透過虛實結合方式重新召開，具重要意義。於開幕式致詞上，邱義仁首先感謝日本去（2021）年援助六度援助台灣共420萬劑疫苗，高居各國捐贈數量之冠，展現雙邊珍貴友誼及穩固夥伴關係。

邱義仁指出，台灣已於去年9月22日遞交加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，期盼雙方及早展開關於我國入會的建設性對話，讓台日經貿關係更趨全面，也讓CPTPP發會更大綜效。

大橋光夫也提及，台日長期以來產業密切合作，特別是半導體的部分，已形成緊密的供應鏈夥伴關係，如台積電與索尼合作赴日本設廠。

大橋光夫隨後表示，新冠疫情間，台灣日本以口罩、疫苗守望相助。去年311地震屆滿十年，感謝台灣各界依然關心日本東北災區重建。

大橋光夫指出，去年9月，美國宣布已解除對日本福島食品的進口限制，目前也有許多科學證據證明日本食品的安全性，盼台灣如歐美先進國家一樣，依據科學證據及國際標準處理福島食品。

大橋光夫強調：「若台灣如美國一樣解除食品進口管制，日本絕對不會向台灣出口有健康疑慮的食品。」

外交部指出，台日雙方長期透過經貿會議平臺促成多項合作，如簽署投資協議、優質企業相互承認協議、產業合作搭橋計畫備忘錄、避免雙重課稅協定等，合作領域涵括投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、智慧財產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制。

今日開幕式後，台日雙方進行閉門會議。邱義仁步入會場前，並未就是否鬆綁、何時鬆綁日本福島食品進口台灣一事做出回應。

面對大批記者關於福島食品進口解禁一事提問，台日關係協會會長邱義仁並未做出回應。（圖／台灣英文新聞）