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【台灣電商業績亮眼】momo富邦媒與PChome網路家庭 去年第4季營收攻頂

電商業者momo富邦媒今天(10日) 公布去年第4季營收新台幣268.7億元，創單季新高。PChome網路家庭去年第4季營收139.8億元，也改寫單季新高。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/10 20:11
圖/中央社檔案照片  

圖/中央社檔案照片  

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）電商業者momo富邦媒今天(10日) 公布去年第4季營收新台幣268.7億元，年增30%，創單季新高。PChome網路家庭（以下簡稱網家）去年第4季營收139.8億元，年增11.1%，改寫單季新高。

momo富邦媒12月合併營收約80.1億元，月減34.5%，年增23.6%，改寫歷史同期新高；2021年全年營收約884億元，年增31.5%。

富邦媒發布新聞稿說明，momo網路購物12月維持強勁營運表現，年增約26.5%，業績占比持續超過9成；行動購物12月業績年增32%，在網購業績占比近8成。雙12熱絡買氣為推升成長動能之一，參與活動檔期的消費人數年增逾3成。

網家去年12月合併營收為42.44億元，年增1.73%。中央社引述網家指出，農曆年前採買旺季將帶動各平台營運表現，不少消費者傾向在家吃年夜飯，年菜預購開賣與年貨現貨銷售比以往熱絡，且適逢企業舉辦尾牙犒賞員工之際，企業大宗採購3C與家電需求強勁，皆將帶動1月營運動能。

展望2022年，網家表示，集團近年於資源上的布局逐漸發揮綜效，電商業務將持續強勁成長動能，透過金融科技擴大應用場景，以行銷科技有效整合會員、強化科技物流與運送效能。
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更新時間 : 2022-01-10 20:37 GMT+08:00

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