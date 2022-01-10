臺灣證交所：上週外資在集中市場買超299.64億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/1/3~2022/1/7）外資在集中市場總買進金額為4,496.86億元，總賣出金額為4,197.22億元，買超為299.64億元，另統計自2022年年初至1月7日止，外資總買進金額為4,496.86億元，總賣出金額為4,197.22億元，累計買超為299.64億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆6,051.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.79%，較12月30日的24兆4,427.33億元新台幣，增加1,623.70億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進180,958千股，賣出135,389千股，買超45,569千股。

第二名：玉山金：買進62,238千股，賣出22,418千股，買超39,820千股。

第三名：新光金：買進79,592千股，賣出43,663千股，買超35,929千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進94,957千股，賣出176,258千股，賣超81,301千股。

第二名：群創：買進95,979千股，賣出153,960千股，賣超57,981千股。

第三名：華邦電：買進64,150千股，賣出99,098千股，賣超34,948千股。