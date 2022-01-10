新北圓夢基金安心就學 12得獎生紀錄片發表 為善的循環留下美好回憶

新北市教育局自2005年(民國94年)成立卓越清寒學生圓夢基金 ，在2016年起更名為溫馨助學圓夢基金，獲得各界熱烈迴響， 迄今已捐助2億2,840萬元，補助3,411人次。今年首度對 近五年受補助學生追蹤並拍攝相關微電影， 期盼與長時間捐助的社會企業分享孩子現況，於今(10)日辦理微 電影發表會，邀請企業代表、受獎生、 拍攝學生齊聚一堂留下美好回憶。

副市長劉和然副市長表示，每年圓夢基金支出約1,500萬， 讓捐助款項發揮極大效益，創造孩子無限可能。 而今年首度對近五年受補助學生追蹤，給予關懷並提供相關資源， 也了解到受補助學生多數穩定學習並有少數已就業， 其中還包含連續補助8年的學生。 從回饋資訊得知受獎學生有著深刻感恩之情，因此在徵得學生同意後 ，教育局安排紀錄片微電影教育專案，希望讓生命影響生命的故事延 續下去。

此外，拍攝專案也結合新北市學校教育課程，由莊敬工家影視科的學 生為各年齡層得獎學生撰稿、拍攝及剪接，以教育傳遞正向能量。此 次微電影共以12位學生為主題進行拍攝， 例如目前就讀明志國中的周曉玥分享自己擔任環保志工助人的生活， 並表示將來想要從事影片剪輯工作，相當支持這個微電影拍攝專案。

目前就讀永平高中的宗欣樺同學也表示， 有圓夢基金挹注讓自己專心讀書與練球，不需要打工協助家計， 實在非常感恩。而就讀淡江大學日文系的楊茜蘭同學說， 很感謝清水高中的老師告知獎學金訊息， 自己在申請後用獎金報名參加考前語文衝刺班， 考上大學後現已能用流暢日文對話。

莊敬工家影視科謝良欣主任表示，學生們在拍攝課程當中學到很多， 除了撰稿和錄影剪接的技巧， 和這些堅毅的孩子互動產生的感動更是一般課程無法取代的，這些看 似平凡卻走向不凡的生活故事，也讓拍攝的同學動容。如當拍攝金山 高中排球校隊李惠欣同學，看到她持續爭取獎學金， 在課餘時除了唸書就是練球，不像一般同學遊玩放鬆，莊敬工家林萁 宥同學說：「真是太佩服了!」

現場貴賓財團法人何嘉仁文教基金會莊祝娥執行長表示， 看到市府團隊多年來籌辦圓夢獎助學金計畫， 過程安排得如此溫馨細緻，深感敬佩與感動。微星科技亦表示長期贊 助溫馨圓夢奬助學金，希望可以協助助經濟弱勢且學業優秀之學生， 減輕其經濟負擔，讓不畏逆境勤奮向學的孩子順利完成學業， 創造孩子無限可能。國立臺灣師範大學工業教育學系戴建耘教授則表 示，謝謝你們讓我可以安心地做好事， 因為看到這些錢都花在孩子身上覺得很欣慰。

教育局長張明文表示，新北市不僅提供孩子需要的友善校園環境， 讓學生安心就學， 更進一步在每一個機會中引導孩子以正向態度面對， 讓生命散發美好的影響力。 很開心看到圓夢獲獎學生們懂得在逆境中不放棄希望並且感恩師長社 會，教育局會持續透過公私協力陪伴孩子以自己的節拍， 演奏獨一無二的勇者之歌，迎向心中光亮的前方，擁夢飛翔。