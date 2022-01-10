新北農魅力！農村好物獲選展現新北農產在地特色

行政院農業委員會舉辦第七屆農村好物選拔結果出爐， 此次從全台各縣市農特產品中脫穎而出的共有45件農特產品， 新北市有二家共三項產品獲選， 分別為汪汪地瓜園有限公司的地瓜薄片， 以及東成茶葉企業有限公司的包種抹茶爆米花&蜜香紅抹茶爆米花， 讓更多人看見新北農產品特色。

汪汪地瓜園有限公司是由三個地瓜園長大的兄妹所成立的金山農業品 牌，除了汪汪地瓜園自有種植的面積外，更與在地15位合作農友一 起為種出最香甜的金山地瓜，近年積極推廣『食農教育』， 用樂活有趣的行程讓遊客做中學，同時也自力研發不同的地瓜產品， 帶民眾認識不同的地瓜品種，品嚐土生土長的美味地瓜。 而此次入選的「地瓜薄片」採用台灣原產台農57號地瓜， 結合真空油炸技術，酥脆口感中帶著地瓜最原始的香味，細細咀嚼， 淡淡甜味與濃濃的地瓜味散發於味蕾上， 是一款闔家大小都會喜愛的零嘴好伴手。

東成茶葉本次入選農村好物的是痴犬找茶系列點心－「 包種抹茶爆米花與蜜香紅抹茶爆米花」， 為選用在地產銷履歷的茶葉與非基因改造玉米，濃濃茶香口感、 扎實不膩，為店家特色茶點心。蘇育裕、 林奕慧夫婦返鄉坪林經營茶葉，傳承對茶的永續與堅持， 推廣飲茶文化讓更多人品嘗好茶滋味； 不是農業背景的林奕慧積極參與生產、行銷等課程， 創新研發多款新穎茶食，她從最親民的茶包出發， 克服茶包苦澀不耐浸泡的缺點， 研發出天然清香入喉的洋甘菊包種茶和薄荷包種茶， 透過優化包裝設計打造品牌形象外， 並結合多元行銷通路將產品推送到消費者面前，各項產品層層把關、 用心經營，就是為了讓消費者品嚐到健康安全的「茶」， 也開創出東成茶葉的新時代。

新北市農業局長李玟表示，新北農村社區蘊藏許多極具特色的「 隱藏版」農村好物，具有農村傳統在地生產及家鄉特色。 透過參加此次選拔讓更多人看到新北， 並鼓勵農村社區持續創新研發特色產品， 以加值農村產業並提升品質，展現新北農產實在質樸、 安心健康的品牌意象，歡迎大家以行動支持新北農特產品。

照片來源：新北市政府農業局提供